華碩再推翻轉筆電新品 拚Q4台輕薄筆電市占過半

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (12) 日舉辦新品發表會，推出新款世界最薄 OLED 翻轉筆電 ZenBook Flip S、ZenBook S，搶攻輕薄筆電市場，力拚第 4 季在台灣輕薄筆電市場，取得過半市占地位。

華碩產品處長陳怡君表示，市調機構調查指出，華碩今年在輕薄、電競在台銷售保持成長，前 3 季輕薄筆電在台拿下約 47% 市占，10 月市占更攀升至 49%，居各品牌之冠，將持續深耕台灣輕薄筆電市場，力拚第 4 季取得過半市占。

從出貨狀況觀察，陳怡君指出，今年前 3 季華碩輕薄筆電在台灣市場出貨量年增近 2 成，整體筆電出貨量年增也接近 16%，優於市場平均約 1 成水準，整體產品平均價格 (ASP) 也受惠規格配置提升，年增約 1 成。

展望未來，陳怡君表示，第 4 季受零組件吃緊影響，預期台灣整體筆電出貨將季減約 1 成，新品也受零件、運輸問題，遞延近半個月推出，但華碩是台灣品牌，將優先考量台灣需求，新品也會在第一時間推出，英特爾新平台則預計最快第 4 季導入。

陳怡君進一步表示，台灣因為防疫得宜，居家工作、居家學習需求將對歐美並不明顯，但觀察市場趨勢，因應新學期換購機種需求，民眾從過往優先購買桌機轉往選購筆電，對於需求持正面態度。

華碩今宣布新推出翻轉筆電 ZenBook Flip S、ZenBook S，即日起在台上市，均搭載英特爾第 11 代 i7 處理器、Iris X 繪圖晶片，同時也取得英特爾 Evo 平台設計驗證，售價則分別為 5.99 萬元、5.79 萬元起。