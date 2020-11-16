找出投資神隊友 定期定額也能這樣搭

國人已經習慣定期定額買基金，但如何搭配有訣竅！由於投資獲利關鍵，資產配置佔很重要的因素，理財專家認為，定期定額買基金，套餐組合更有利可圖，因為是以資產配置的概念布局，更能分散風險及掌握多元獲利機會，更可能創造更亮麗的獲利，有機會勝於申購單檔基金的績效。

資產配置決定 9 成獲利 基金套餐勝於單購

定期定額買基金已經是國人最重要的投資選項，不過，定期定額不是乖乖扣款就能獲利，除了標的之外，基金的投資組合配置也很重要。美國知名投資學者蓋瑞 ‧ 布林森 (Gary P. Brinson) 研究發現，資產配置決定 9 成以上的投資績效。股神巴菲特也善用資產配置，獲利豐厚，顯見資產配置至關重要，定期定額買基金亦是如此。

該怎麼做呢？台新銀行提供定期定額買基金獲利的三大訣竅，一是套餐優於單購：申購兩支以上的定期定額成效，會較申購一支還要好，不僅能掌握多元市場的資本利得機會，也能享有更多的息收來源。舉例來說，根據理柏資訊顯示，2018 年至 2019 年期間，定期定額單一投資 S&P500 指數及 MSCI 世界資訊科技指數，累積報酬率分別為 4.05% 及 8.28%，若是透過投資組合方式，布局 MSCI 世界資訊科技指數及中証消費服務領先指數，兩者組合而成的投資績效可提高至 8.86%，顯示基金套餐有機會創造贏過單檔基金的報酬率。

(此僅為範例，不代表真實情況或本行對獲利之保證。)

選出速配神隊友 組合基金套餐穩獲利

二是善用工具選出基金套餐神隊友：要從數千檔基金找到合適標的，並且搭配好最佳投資組合，難度不小。茫茫基海中，該如何解決投資組合的選擇痛點？不妨參考台新銀行的基金套餐組合建議或善用智能理財平台「智多新」等兩種方式，進行定期定額的投組配置，免傷神也簡單。

喜歡自己掌握市場的人，可以仿照台新銀提供的基金套餐組合，有積極、穩健及保守等三大類型套餐，只要根據自身的投資偏好對號入座，包括投資目的、風險承受度等，即可很快篩選出適合自己偏好的基金標的，組成專屬的基金套餐神隊友。

舉例來說，偏愛固定領息的人，適合保守型的基金套餐，不妨選擇兩檔以上的債券基金組成投資組合，透過長期佈局多元債券組合，掌握多樣化的債息來源，讓自己每個月都可能領到固定的配息，宛如另一筆退休俸。此外，台新銀行還提供線上試算功能，可以計算出每月定期定額投資後的總資產有多少，或是每個月要投入多少資金才能達到目標資產，有助於資金控管與目標達成。

台新銀行基金套餐組合建議

如果沒有概念，不知如何配置基金組合的投資新手，則可以透過「智多新」理財平台，它會根據個別的投資屬性，自動給予專業的投組建議，最低 NT3,000 元即可擁有 4 種不同的市場組合建議，一次就能投資 4~14 檔基金，而且會根據市場動態檢視投資組合，並及時提供專業的投組調整建議。

三是善用手續費優惠省成本：降低成本就是提高報酬率的第一步，投資人千萬不要錯過銀行或基金公司推出的基金手續費優惠。以台新銀行為例，今 (2020) 年 12 月 31 日以前透過台新網路銀行、行動銀行新申購定期定額上選基金，可享新申購之定期定額憑證申購手續費 2.2 折；若是透過「智多新」理財平台定期定額申購基金，則免手續費，僅收取 0.58%~0.98% 的帳戶管理費。

定期定額買基金具有分散風險、低投資門檻及長期複利效果的優點，每月定期扣款 3,000 元即可申購基金，不用擔心錢不夠，而且可以透過紀律性的長期投資，享有時間複利效果，不管是累積退休金、教育金、第一桶金，都是很好的選擇。

* 定期定額投資警語：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

* 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

* 詳細活動詳情與注意事項請見台新銀行活動網站：

https://tsbk.tw/38z5gb/