仁寶筆電追單強勁 10月營收衝上千億元、出貨同創新高

代工大廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 今(9) 日公布 10 月營收，受惠筆電客戶追單強勁，仁寶 10 月筆電出貨衝上 540 萬台，年增逾 5 成，創下歷史新高紀錄，也帶動單月營收首度站上千億元大關，達 1127.34 億元，廣達則因 9 月基期墊高，單月營收月減近 2 成，筆電出貨則維持 600 萬台高檔。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 10 月合併營收達 1127.34 億元，受惠筆電出貨強勁，首度衝上千億元大關，月增 18.03%、年增 13.97%，創下歷史新高，累計前 10 月營收 8276.76 億元，年增 1.95%。

仁寶 10 月筆電出貨 540 萬台，月增 31.71%、年增 54.29%，創下歷史單月出貨新高紀錄，累計前 10 月筆電出貨 3730 萬台、年增 1.36%，非個人電腦方面，在遠距商機帶動下，教育平板等出貨維持高檔。

展望未來，仁寶指出，下半年筆電需求仍強，包含 Chromebook 教育機種客戶追單強勁，訂單能見度可看到未來三個月，全年筆電出貨也可望超越去年 4390 萬台，短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件則仍吃緊。

非個人電腦方面，仁寶表示，智慧裝置、穿戴裝置等在客戶新品帶動下，需求回溫，可望逐季成長，維持第 4 季將達全年高峰看法。

廣達 (2382-TW)

廣達 10 月合併營收達 903.39 億元，月減 19.61%、年減 5.65%，累計今年前 10 月營收 8781.67 億元，年增 6.06%，出貨方面，由於 9 月基期墊高，廣達 10 月筆電出貨量略為下滑至 600 萬台，月減 6.25%、年增 87.5%，累計今年前 10 月出貨達 4610 萬台。

法人表示，在遠距商機效應持續發酵下，廣達可望持續受惠 Chromebook、客戶高階機種拉貨，第 4 季出貨可望維持高檔，出貨量保持年增雙位數水準，但由於第 3 季出貨創歷史單季新高，預期在基期墊高、CPU、面板等零組件吃緊影響下，第 4 季出貨將較第 3 季下滑，伺服器方面則維持全年雙位數成長目標。

廣達也預計周五 (13 日) 召開法說會，預期將公布第 3 季財報及釋出第 4 季、明年營運展望。