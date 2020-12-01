亞泰金屬今掛牌度蜜月 開盤漲25.37%

亞泰金屬 (6727-TW) 今 (1) 日以每股 52.8 元上櫃掛牌，早盤以 66.2 元開出，漲幅為 25.37%，亞太金屬今年前三季稅後純益 5506 萬元，每股純益 3.07 元；今年將持續啟動擴廠計畫。

亞泰金屬除現有楊梅廠土地 4300 坪，目前已申請新地約 3200 坪，估今年底到明年初動工興建新廠，2022 年開出新產能，將應用在軟性基板、毫米波材料及碳纖材料設備等新產品，新廠完成後，估可再新增三分之一產能，新產能預計 2022 年貢獻。

亞泰金屬前三季營收為 6.86 億元，毛利率 25.16%，年減 2.43 個百分點，稅後純益為 5506 萬元，年減 20.81%，每股純益為 3.07 元。前 10 月營收 7.91 億元，年增 37.35%，全年營收將向上挑戰跨越 9 億元。

銅箔基板 (CCL) 產業在 5G 通訊浪潮推動下，產值可望由 2018 年的 111 億美元，成長至 2025 年的 181 億美元，其中高頻高速基板市占將由 2018 年的 18% 提升至 46% 以上，董事長鄒貴銓看好未來設備需求前景。

亞泰金屬成立於 1973 年，生產據點設立在台灣桃園楊梅，中國大陸昆山廠則提供客戶組裝以調試以及技術服務，亞泰金屬主要生產捲對捲軟性材料生產設備，應用在銅箔基板專用設備以及各式水平塗佈貼合設備；營收比重分佈上，印刷電路板基材設備占比重 45%、鐵弗龍基材設備占 35%、軟板基材設備占 2.3%、薄膜製程設備占比 10%、其他則占 7.7%。