〈紐約匯市〉經濟數據隱含轉弱訊息 美元止跌回升 本月仍貶2.3%五個月來最差

美元兌一籃子貨幣從逾兩年半低點回升，美股下跌，投資人擔心美國經濟數據轉弱，而新一輪刺激仍苦無進展。不過美元指數本月仍累計貶值 2.3%，是 7 月以來月線最差表現。

美國 10 月成屋待完成銷售連續第二個月下滑，令分析師感到意外。其他經濟數據顯示，美國中西部和德州 11 月的工廠活動放緩，芝加哥採購經理人指數從 10 月的 61.1 降至 58.2，顯示反映全美新增確診病例飆升抑制新訂單，並擾亂生產。

DXY 美元指數周一 (30 日) 紐約尾盤上漲 0.2% 至 91.89，但本月月線是過去七個月來的第五度收黑。

由於拜登贏得美國總統大選、新冠肺炎疫苗研發取得進展，避險需求下降，美元本月欲振乏力。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「我們看到美國經濟數據進一步疲軟。目前沒有任何跡象顯示國會在短期內推出刺激計畫。美元只是暫時得到提振，疲軟顯然仍是長期趨勢。」

市場參與者仍樂觀認為，拜登政府不會對全球經濟成長構成障礙，且美國聯準會 (Fed) 可能提供額外的貨幣政策支持，這兩個因素應會降低美元的避險吸引力。

美國總統當選人拜登周一公布經濟內閣名單，包括提名 Fed 前主席葉倫出任財政部長。

瑞銀全球財富管理說：「全世界正處於一個重大轉捩點：疫苗問世和隨之而來的經濟正常化。我們預期這對出口商、部分新興市場、石油和基本金屬等周期性大宗商品生產國的貨幣帶來正面影響。」

歐元兌美元下滑 0.2% 至 1.1942 美元，盤中稍早觸及三個月高點 1.2 美元。不過在美元疲軟下，歐元兌美元本月仍累計升值 2.6%，寫下 7 月來最大漲幅。

美元兌日圓升值 0.2% 至 104.33 日圓。

交易員期待英國脫歐談判很快會達成協議，英鎊守住近期漲勢，英鎊兌美元盤中最高升抵 1.3388 美元，歐元兌英鎊貶值 0.3% 至 89.585 便士。

但部分分析師不看好這波漲勢持久，BMO 資本市場外匯策略歐洲部門主管 Stephen Gallo 說：「不管到了元旦能否開始實施某種程度的自由貿易協議，英國將因為兩個因素面臨調整壓力：疫情和英脫。未來英國和歐盟關係可能有更多磨擦。」

比特幣周一稍早登上歷史新高 19,864.15 美元，紐約尾盤上漲 5.7%，報 19,235.96 美元。

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