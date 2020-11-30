台幣翻貶收28.824元 11月升幅不及韓元居亞幣後段班

出口商月底拋匯力道強勁，新台幣兌美元今 (30) 日早盤升逾 3 角，直奔 28.5 元關卡，但受外資匯出影響，加上央行尾盤調節，終場轉貶 1.3 分，收 28.824 元，累計 11 月以來，台幣幾乎天天呈現「柳樹」擺盪的走勢，僅升值 1.01 角或 0.35%，在亞幣中居於後段班，顯示央行守匯意願堅決。

新台幣兌美元今天開盤不到 3 分鐘，隨即衝上 28.5 元彭淮南防線，主要受到出口商加大拋匯力道帶動，但 MSCI 權重調整在盤後生效，外資大舉賣超台股 332 億元，匯市偏向匯出，加上央行進場調節，台幣貶值 1.3 分，以 28.824 元作收，逾 3 角升幅全回吐。

台北外匯市場今日成交量放大到 15.14 億美元，加上元太外匯市場總成交量達 20.1 億美元，創逾 2 個多月來新高。

央行 11 月以來維持鐵板一塊，堅守「彭淮南防線」，新台幣兌美元匯價幾乎天天上演柳樹擺盪的戲碼，僅有 2 天盤中衝破 28.5 元關卡測試水溫，累計 11 月外匯市場僅小幅升值 0.35%，相較 9 月的 1.35%、10 月的 0.7%，升勢持續收斂，且落後韓元的 11 月升幅 2.6%，日圓則與台幣升幅相近。

央行 11 月外匯存底預估將續創新高，展望 12 月，匯銀人士普遍認為，外資將延續淨流入台股的趨勢，美國聯準會不排除擴大貨幣寬鬆政策，加上疫苗臨床試驗加速，台幣升破 28.5 元只是早晚的事，若美元仍無法獲得支撐，央行政策子彈恐所剩不多，明年台幣更可能一路邁向 28 元。