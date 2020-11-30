日經：紫光集團資金、人才短缺 NAND、DRAM工廠建設遇阻

繼先前傳出債務危機後，中國政府重點扶植的半導體企業紫光集團傳出缺乏技術、人才等資源來推動自家兩大投資項目，成都 NAND 工廠和重慶 DRAM 工廠的建設計畫如今均遭受重大延遲。

多年來，中國大舉投入國家基金，集中央和地方政府之力來實現國內半導體企業自主化，包含紫光集團在內等半導體企業因此受惠。

不過，繼近期爆發債務違約風暴後，有消息人士指出，紫光集團如今已缺乏足夠資源來發展晶片投資項目。

《日經亞洲評論》引述其中一位消息人士報導，因缺乏足夠人才和可靠技術資源來推進 DRAM 項目，目前該項目正面臨重大延誤。

另外兩位熟悉該項目的知情人士表示，紫光在中國成都 NAND 工廠計劃在建設初期便已擱置，目前暫無確切復工時間，重慶 DRAM 工廠建設計劃也陷入停滯，2022 年量產計畫儼然成空。

一位消息人士稱，導致上述問題的主要原因與資金和管理有關，並指出該公司過度仰賴政府資金。「紫光集團本身並沒有足夠資金，就像是一家控股公司和及營運商，他們宣布的大部分晶片計畫均來自各個地方政府以及中央的資金援助。」

針對上述報導，紫光集團拒絕發表評論。

紫光集團是中國實現晶片生產自給自足的「中國製造 2025」計劃參與者之一，隨著美中科技戰不斷升級，董事長趙偉國曾誓言，未來 10 年內將斥資 1000 億美元，打造出全球一流的半導體產業。

在短時間內，紫光集團便宣布兩項野心勃勃的生產項目，其中之一是在成都打造一座大型 3D NAND 工廠，總投資額高達人民幣 2000 億元，盼能重建長江存儲成都廠的的運作模式，最初的晶圓月產能設定為 10 萬片，後來擴大至 30 萬片，約佔現階段全球產量的 20％。

另一項目則為重慶的 DRAM 工廠，該集團為此挖角曾為全球頂尖記憶體晶片製造商之一的日本 Elpida Memory 前執行長坂本幸雄 (Yukio Sakamoto) 共同領導 DRAM 開發，計劃今年開始建設重慶工廠。

中國半導體投資審查可能趨緊

中國工信部副部長王志軍週六 (28 日) 坦言，中國晶片產業存在大量盲目投資和棄置項目，如同先前在鋼鐵和水泥業的過度投資，他呼籲對規模較小、競爭力較弱的晶片公司進行更嚴格的監督、合併甚至重組，以解決這些問題。

Gartner 分析師 Roger Sheng 預計，未來投資額超過人民幣 100 億元的晶片生產項目可能遭受更嚴格的政府審查。

Sheng 表示，地方政府將變得更加謹慎，不過，像長江存儲和中芯國際等半導體國家隊的關鍵項目仍將獲得全力支持。