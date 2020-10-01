〈高啟全離開紫光〉震撼！10月1日起正式離開紫光集團

被譽為台灣 DRAM 教父的高啟全，2015 年底轉戰中國紫光集團，現任紫光集團全球執行副總裁，不過，近期傳出，高啟全認為階段性任務已完成，將自 10 月起離開紫光集團，開拓另一番新事業；對此，高啟全回應，「之後要做自己的事」，間接證實將離開紫光集團的傳言。

對於離開紫光，高啟全透露，「之後要做自己的事，現在不方便多說，到時大家就知道了」。業界傳，高啟全可能持續在中國佈局半導體相關事業，也有傳聞指出，可能會自立門戶。

高啟全學生時期赴美留學畢業後，就曾在英特爾任職，1987 年回台擔任台積電 (2330-TW) 6 吋廠廠長，短暫在台積電服務 2 年後，1989 年與現任旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求，一起創立旺宏。

1995 年時，高啟全被延攬進南亞科 (2408-TW) 擔任執行副總，期間押寶 DDR 規格，擊敗當時英特爾主導的 Rambus DRAM，成為現在的 DRAM 規格主流；2004 年英飛凌與南亞科注資成立華亞科時，高啟全擔任南亞科總經理，之後並接棒華亞科董事長。

高啟全在 DRAM 產業歷練超過 30 年，處事態度 EQ 高，加上企圖心強，順利帶領南亞科與華亞科擺脫營運頹勢，成為國內 DRAM 大廠，並兩度化解經營困境，也完成與美光的技術合作。

當時，對台塑集團來說，高啟全是一次次帶領南亞科與華亞科殺出重圍的頭號戰將；而對國內 DRAM 產業而言，高啟全則是產業發展的重要推手，被市場譽為台灣 DRAM 教父。

也因此，高啟全 2015 年 10 月決定退休，轉戰中國紫光集團時，可說是為國內記憶體產業投下顆超級震撼彈。高啟全當時在發給南亞科與華亞科員工的信裡強調，離開南亞科是因為面對強大的競爭對手，必須結合兩岸優勢，共同整合全球記憶體版圖。

為聯手美光，打造美、中、台記憶體產業聯合陣線，以對抗獨霸一方的三星，成為高啟全轉戰紫光集團的最大目標。不過，近 2 年來，隨著美中關係持續惡化，高啟全當初有意打造的聯合陣線，恐怕也難以達成。

就在紫光集團正加速 DRAM 發展，今年底前將動工興建重慶 DRAM 廠之際，傳出高啟全將離開紫光集團；由於今年高啟全與紫光集團的 5 年合約剛好屆滿，傳出高啟全認為自己階段性任務已完成，因此不再續約，而高啟全下一步要前往何處、或拓展另一番新天地，勢必也將引起市場關注。