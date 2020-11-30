〈陸股盤後〉3450點曇花一現 上證紅翻黑失守3400

周一 (30 日)A 股三大指數開高震盪走低，早盤 A 股受到 11 月製造業 PMI 優於預期，加上中國人行意外釋出中長期資金的刺激下帶動大盤走勢，至於外傳美國打算將中芯、中海油納入國防黑名單內，及油價下挫影響能源類股的利空對指數影響不大，而金融類股成為推升上證走揚的主要引擎。

不過午盤後金融類股出現獲利了結賣壓，上證、深證紛紛由紅翻黑，上證更跌破 3400 點整數關卡，創業板指則力守紅盤。

盤面上，保險、非鐵金屬、安控、航空、化業等產業漲幅較大，電力、輸配電氣、鋼鐵、家電、造船等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.49%，報 3391.76 點；深證成指小跌 0.15%，報 13670.11 點；創業板指上漲 0.49%，報 2631.89 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 9507 億元，較前一個交易日上揚。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 49.39 億元，其中滬股通買超人民幣 11.59 億元，深股通買超人民幣 37.8 億元。

產業消息

媒體報導指出，PCB 廠的 HDI 產能吃緊，訂單已排到明年春節前後，利多消息刺激 PCB 族群大漲，鵬鼎漲停、東山精密大漲 5.7%、生益科技上漲 1.2%、世運電路上揚 0.6%。

外媒指出美國政府將計劃把中芯、中海油列入與中國軍方有關制裁黑名單，限制他們取得美國的投資，不過中芯國際 A 股上漲 0.5%，至於中海油 H 股則崩跌 14%。

法人觀點

中金公司表示離年度結算越來越近，市場整體風險偏好不高，投資人需要留意法人獲利了結的影響。同時，近期部份新經濟概念股個股累計回檔幅度不小，如消費性電子股等，可以考慮逐步逢低承接。

方正證券指出，進入 12 月份中國經濟與貨幣政策仍很高的機率使大盤保持正向發展，因此指數在權值股的帶動下可望持續震盪走高，即便今年指數漲幅不低，但各產業間仍可找尋落後補漲的族群。

