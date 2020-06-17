陸媒：紫光展銳全球首款6奈米5G單晶片今年內量產

《科創版日報》引述供應鏈人士稱，中國晶片廠紫光展銳的首款 5G 單晶片「虎賁 T7520」將於今年內實現量產，不過，搭載該晶片的終端產品仍須等到 2021 年初才會問世。

面對眾家爭奪的 5G 晶片市場，今年 2 月，紫光展銳執行長楚慶於發佈會表示，「虎賁 T7520」採用台積電 6 奈米 EUV(極紫外光) 製程，為全球首款採用 6 奈米 EUV 工藝製程的晶片，耗資至少高達 2 億美元。

楚慶指出，紫光展銳旗下首款 5G 單晶片的工藝光源波長已縮短至 13.5 奈米，接近 X 光的精度，光刻分辨率極高，無論成本、性能還是功耗均更加平衡，相較於初代 7 奈米晶體管，其密度提高了 18%，性能功耗則降低 8%，意味著續航時間將更長。

截至台北時間週三 (17 日) 陸股收盤，紫光股價收漲 4.91%，至每股人民幣 40.14 元。

紫光集團股價日 K 線圖 (圖：東方財富網)

關於首個搭載虎賁 T7520 晶片的手機品牌，市場認為若沒意外，仍將由海信通訊採納。此前海信已多次採用展銳晶片推出數款 4G 手機，旗下搭載展銳第一代 5G 手機方案的 5G 手機 F50 也在今年 4 月上市發售。

為深化 5G 業務合作，雙方甫於本月 8 日簽署戰略合作協議，協力於手機、平板、家電、各類產品領域展開全面合作，因此，市場認為，明年初由海信發表採納虎賁 T7520 的智慧手機應無懸念。