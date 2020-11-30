傳中芯、中海油將被納入美國國防黑名單

周一 (30 日)《路透社》獨家引述消息人士指出，川普政府準備將中國最大的半導體代工廠中芯國際(SMIC) 和中國國營海上石油和天然氣生產商中海油 (CNOOC) 加入國防黑名單中，此將限制兩家公司取得美國的投資，並加深中美兩國間的緊張關係。

受到利空消息影響中芯港股開盤下滑逾 2%，中海油則是重挫逾 8%，不過跌幅慢慢收斂中。

資料來源: 新浪財經, 中芯日線走勢

《華爾街日報》之前曾引述白宮高級官員消息指出，即使川普剩下的任期只有兩個月，但他仍在進行針對中國的強硬措施。

當時消息就透露白宮考慮將更多中資企業納入美國商務部黑名單，包括中國半導體製造商中芯。

另一方面早在上個月中芯就公開表示已遭到美國政府出口管制。根據了解中芯目前面對的出口管制，只針對終端軍用領域，即美國設備和軟體要確認應用於軍事，並為美國帶來安全問題，才會限制供應給中芯。

產業界最擔心的則是中芯像華為般被納入「實體清單」，因其更加嚴格且適用於所有使用美國技術的產品和服務。

半導體研究機構芯謀研究曾指出，中芯被列入美國出口管制名單，但並沒有被列入實體清單，這兩者是有所區別。

被列入出口管制，中芯的美國供應商在供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。雖然手續較正常時期麻煩不少，但遠不如被列入「實體清單」嚴重。

