英國推新政 明年9月起禁用華為5G新設備

周一 (30 日)《路透社》報導指出英國政府宣布，英國電信企業不得在 2021 年 9 月後於 5G 基礎建設中安裝新的華為設備。報導稱，英國已要求在 2027 年底前將所有華為設備從其 5G 網路中移除。

英國數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗 · 道登（Oliver Dowden）在聲明中表示：「我正將高風險電信設備供應商從英國的 5G 網路中完全移除設定一條明確的路徑。以透過前所未有的新力量來辨識和禁止對英國國家安全造成威脅的電信設備。」

(圖片: AFP)

此外，英國政府還宣布一項使 5G 供應鏈更多樣化的新政策，包含投資 2.5 億英鎊與日本電氣公司合作投入試驗，並建立新的研究設施。

之前英國已經下令到 2027 年底將所有華為設備從其 5G 網路中移除，這與包含美國在內的情報盟國做出同樣決策，主要在於美國宣稱華為的電信設備造成資安上的風險。

英國今天宣布的新政策是在議會就新的電信立法進行討論之前，並訂定設備移除的時間表。

中國之前就把針對英國可能將推出新法禁止華為在英國參與 5G 網路建設一事做出回應。

上週中國外交部發言人趙立堅表示:「英國在沒有任何證據之下，以莫須有的風險當藉口，一再配合美國歧視打壓中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當利益，不斷衝擊中英合作的互信基礎。在此背景下，英國市場的開放性、公平性和外國在英國投資安全性令人高度關切。」

