澳洲央行：將維持高度寬鬆政策 可能進一步下調利率

根據澳洲央行 (RBA) 在週二 (20 日) 公布的 10 月利率會議紀要顯示，當局討論了進一步放寬貨幣政策的可能性，包括將現金利率降至零，以及購買較長天期的政府公債。

澳洲央行指出，全球經濟如今在逐步復甦，澳洲多數地區也正在復甦，而復甦能否持續，將主要取決於疫情是否得到遏制。該行也表示，很可能將會進一步降息，並擴大購債規模，為澳洲金融環境帶來進一步的穩定性。目前澳洲 10 年期公債的殖利率為 0.75%，這與美國公債 0.77% 殖利率相當。

澳洲央行在 3 月中將利率下調至創紀錄的低點 0.25%，以支持經濟擺脫疫情對經濟帶來的嚴重衝擊，並推出了無限量公債購買計劃和銀行低息融資工具。

迄今為止，澳洲央行維持利率在 0.25%，並表示在有需要的情況下，將會維持在高度寬鬆的貨幣政策環境。經濟學家普遍預測，澳洲央行將在 11 月 3 日政策會議上將利率再下調 15 個基點至 0.1%。

澳洲央行也表示，在考慮提高利率之前，還希望能見到就業方面取得的進展，該行也將解決高失業率視為重要優先事項。澳洲失業率已經從疫情前的 5% 左右上升至如今的 7%。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示：「解決高失業率問題是目前的國家要務。隨著經濟進一步復甦，將考慮額外的貨幣寬鬆政策以支持就業。」他也表示：「有鑑於經濟前景和高失業率的前景，在一段時間內仍將需要財政和貨幣政策的支持。」