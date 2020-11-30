HDE：過半數德國零售商對聖誕節銷售前景感到悲觀

根據德國零售協會 (HDE) 針對 550 家企業的調查數據顯示，超過半數的德國零售商預期在關鍵的聖誕節購物季期間，顧客將會減少，並且銷售額恐將下滑。

HDE 董事總經理 Stefan Genth 表示，在今年度遭遇了新冠肺炎疫情，聖誕節業務的前景令人擔憂，特別是對於市中心零售商和時尚精品。

調查中發現，大約有 52% 的德國企業預計在該國的封鎖管制延長至 12 月之後，銷售和客戶數都會將遭受嚴重衝擊，其中，62% 的零售商對聖誕節業務的前景感到悲觀。對於零售商而言，11 月和 12 月通常是一年中銷售最強勁的月份。如果這段期間的銷售業務損失嚴重，恐導致許多企業陷入困境。

調查也顯示，有 38% 的零售商和 45% 的市中心零售商認為企業生存受到威脅。不過，家庭用品、DIY 用品、家具和食品相關的零售商卻表示對良好的業務成績感到滿意，線上銷售額預計將教去一年增長三分之一。

總體而言，HDE 預計今年 11 月和 12 月的銷售額將增長 1.2%，達到 1040 億歐元 (1240 億美元)。

數據顯示，德國週一單日新增確診病例數為 1 萬 1169 人，累計德國共 105.3 萬人確診，1 萬 6248 人死亡。

德國人口最多的北萊茵威斯法倫邦首長在週日 (29 日) 表示，德國將在 1 月初決定是否將再度延長防疫封鎖措施。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 已經與德國地方首長達成協議，將防疫封鎖措施延長到 12 月 20 日，並且有可能將其再度延長到 1 月。

德國經濟部長 Peter Altmaier 曾表示，如果疫情仍不受控制，相關措施恐將持續到春季初，否則德國恐將連續幾個月關閉所有設施，並且聯邦政府每月需拿出數十億美元來進行救濟。