8家壽險還有賣失扶險 保證給付保單恐將絕跡

壽險公司 2013 年推出失能扶助險 (舊稱：殘扶險)，但是因為給付內容過高造成損失率太高，恐危及壽險公司的清償能力，因此被金管會盯上要求依缺口增提準備金，大型壽險公司將陸續停售失扶險，統計十大壽險業者，富邦人壽、國泰人壽、中國人壽、元大人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽仍有 8 家銷售失扶險，但是都要調整銷售策略，尤其「保證給付」傷害力過大，業者大多規劃停售，預計年底前保證給付的失扶險恐將絕跡。

失扶險為長照三寶中的類長照保單，當初在設計時，以「傷害險」示範條款的失能等級表為基礎，無法充份反映出適合的費率，一旦失能等級確診為 1 到 6 級（亦有公司給付到 11 級）失能，即每月或每年定期給付，最夯商品是一旦理賠，保證給付 10-16 年，由於保證給付內容過高，失扶險兩三年前一度是壽險公司最熱銷商品，但也造成賣越多、賠越多的壓力，保險公司賠到怕，短短幾年，失扶險已經歷經三次變革，一再限縮保證給付、調漲保費等，從嚴核保壓低銷售力道。

十大壽險業者中，南山人壽是唯一從未加入失扶險戰場的公司，而是以長照險穩居市占率冠軍，而新光人壽今年元旦起開出第一槍，停售所有失扶險，其餘 8 家壽險公司都還有銷售失扶險，而近期金管會盯上失扶險，擬要求壽險公司依缺口增提準備金，也讓 8 家業者繃緊神經，緊急審視失扶險策略。

國壽 11/30 前停售 2 張商品 改賣長照、失智險

將最先啟動停售策略的是國泰人壽，預計 11/30 前，停售 2 張失扶險商品，皆為定期險。國泰人壽表示，近期金管會主要關切的失能扶助險多數為 2019 年以前所銷售的產品，尤其是具長期保證給付 (通常保證給付 15 年) 的終身失扶險，主要是這類商品需承擔較高的高齡及保證給付風險。而國泰人壽 2019 年以前所銷售的 4 張失能扶助險，其中 2 張為終身險、2 張定期險，除有再保分散風險外，皆無提供保證給付設計。

且自今年起，國泰人壽已適度調整商品型態及失能發生率，現行銷售的 2 張失能扶助商品，皆為定期險，並預計於 11/30 停售，其中一張為保障至 76 歲歲滿期的「國泰人壽漾心呵護失能照護定期健康保險」，雖提供 5 年短期的保證給付，但保證給付需符合失能確診後存活 6 個月的條件，方可申領失能生活補助保險金，且有安排再保分散風險，另一張則為 10 年定期的「國泰人壽 Hen 享呵護長期照顧定期健康保險附約」，此兩張保單都將停售。

至於停售後策略，國泰人壽表示，有鑑於台灣已是高齡社會，且預計 2025 年將邁入超高齡社會，長期照顧仍是市場保障需求的重點之一，因此國泰人壽將擴大推動長照險及失智險等真正的長期照顧商品，並提供如實物給付或增加健康促進機制等元素，滿足客戶多元的保障需求。

富邦人壽年底停售 3 張 改賣住院醫療、長照險

富邦人壽失能扶助險共有 3 張，目前規劃將於年底停售。富邦人壽強調，持續以保障型保險商品為主要推動策略，掌握社會高齡與長壽趨勢，透過住院醫療險與長照險等，強化民眾健康保障與長期照護需求，並提供各年齡族群退休保險規劃，展現保險保障、風險轉嫁的真正功能。

台灣人壽架上還有 6 張失扶險，也都預計年底停售。而遠雄人壽目前共有 8 張失扶險，其中 3 張為保證給付，也正規劃停售 3 張保證給付的失扶險。

中國人壽現售的失能險共 2 張（中國人壽揪福氣失能照護定期保險附約、中國人壽鑫福氣失能照護定期保險附約），皆為不保證給付，是否調整或停售仍在評估中。三商美邦人壽仍銷售的失扶險有一張，但並非保證給付商品，未來失扶險銷售策略也是待內部討論後才會決定方向。而全球人壽現售失扶險有 4 張，會待法令公告後評估是否調整。

元大人壽目前架上銷售 2 張失扶險，但並非提供保證給付期間的失能扶助險，目前元大人壽暫無調整架上失能扶助險的計劃。

就算不停售失扶險的業者大多也都表示，會從嚴核保，承保體況要為標準體、免體檢條件門檻會提高等；至於要停售的業者，也不會創造停售效應。

面對金管會要求增提準備金，業者多表示，目前公司資本穩健且整體準備金適足，要等金管會方案出爐，若估算需要增提才會依規定辦理。