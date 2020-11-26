看準新世代年輕人投保新趨勢 新安東京海上攜手樂天攻電商保險

新安東京海上產險調查發現，台灣新世代年輕人買保險，很不喜歡過往傳統保險員推銷的方式，而是喜歡爬文或看網路上的推薦，有鑑於此，新安東京海上產險積極轉型，攜手同屬日系的台灣樂天市場合作推出「樂天保險館」，希望透過樂天在台灣擁有 700 萬會員的優勢，搶攻電商平台保險服務。

新安東京海上產物保險電子商務群協理孫蔚雯表示，台灣新世代年輕人投保怕被推銷，因此不喜歡過往傳統保險員推銷的方式，而喜歡自己上網蒐集資料，透過爬文或看網路上的推薦。

新安東京海上產險總經理林榮泰進一步表示，加上今年疫情的關係，防疫新生活帶動民眾形成網購習慣，電商平台已成為多數人首選的購物管道，看準這兩種趨勢，因此和台灣樂天市場合作推出「樂天保險館」。

林榮泰表示，除了汽 (機) 車險、住火險、旅平險等險種外，新安東京海上還會定期在「精選好文」專區中將過往大家印象中有關保險難懂生硬的條款文字，善用與時事結合的議題與簡易的文字描述，提升民眾對保險的認識。

新安東京海上表示，順應線上購物日益普遍的趨勢，未來將持續與台灣樂天市場深化合作，為共同強化樂天用戶對各類風險的抵抗力而努力，樂天保險館後續也預計推出保險體驗平台，以遊戲方式寓教於樂，讓客戶體驗保險帶來的真正價值，並專注傾聽消費者聲音，研發客製專屬網購族群及樂天店家的保險商品。