馬斯克：特斯拉或將在歐洲推出新款小型電動掀背車

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 透露，可能將在歐洲推出小型房車，或將是一款小型電動掀背車款。不過，馬斯克也表示，明年特斯拉在歐洲地區仍將著重在 Model Y 的生產。

在特斯拉宣布將於德國柏林建立超級工廠的計劃後，馬斯克表示，特斯拉也將在德國建立設計中心，聘雇當地設計人才推出新款特斯拉電動車。「我認為歐洲有很多人才，有才華的設計師和工程師，他們會希望從事原創設計工作，吸引最優秀的人才來進行原創設計很重要。」馬斯克說道。

此外，馬斯克也表示，他認為製造一輛小型房車，也許是掀背車之類，是很有意義的。在美國地區，由於消費者喜好的原因，製造的往往是大台的汽車。而在歐洲地區，消費往往偏好更小的汽車。如果要在人口稠密的城市環境中停車，適合狹窄停車位的汽車就變得非常重要。

馬斯克也提到，他曾開著一輛特斯拉 Model X 在柏林找停車位，但在尋找合適的停車位時遇到了問題。

馬斯克並沒有提及特斯拉針對德國設計和製造的新電動車確切時間表，不過他表示，特斯拉明年應該仍會著重於柏林超級工廠生產 Model Y 車款。

特斯拉今年股價漲勢銳不可擋，在今年一月份，特斯拉成為第一家市值高達 1000 億美元的美國汽車製造商，迄今股價已經翻漲了五倍多。該公司執行長馬斯克今年以來財富暴增約 1003 億美元，從週一收盤價來看，馬斯克已超越軟創辦人比爾蓋茲，躍身成為全球第二大富豪，僅落後亞馬遜執行長貝佐斯。