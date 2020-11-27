〈玉晶光法說〉明年總產能增20-25% 持續調整客戶營收占比

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，公司看好手機高階鏡頭感測元件加大、變焦鏡頭、多鏡頭設計等趨勢，將有助營運持續成長，明年產能也將增加 20-25%，至於 VR/AR 光學產品，玉晶光也有團隊開發設計，預計 2022 年後可望有較佳的營收貢獻。

玉晶光今天由董事長陳天慶及總經理郭英理主持法人說明會，郭英理強調，近幾年以工匠精神專注做好研發及製造，包括提升模具精度、產線自動化，及生產大數據分析，公司製造生產良率也趨於穩定，進而推升營收及獲利成長，2021 年玉晶光兩岸產能也將擴充 20-25%。

郭英理指出，手機光學鏡頭規格升級技術及進化趨勢沒有改變，包含後置鏡頭的感測元件也愈來愈大、解析度提高，變焦鏡頭往 6 倍、8 倍等方向發展，TOF 運用加速；而前置鏡頭部分鏡頭將愈來愈小，還有屏下鏡頭愈來愈薄，目前看到高階鏡頭需求還是很強，沒有看到下降的情況。

郭英理指出，玉晶光在 VR(虛提實境) 及 AR(擴增實境) 光學應用產品的部分耕耘很久；其中高階 VR 有 8 組鏡頭，用於追蹤眼睛眼球及週遭環境，強調輕薄，不能暈眩，目前已順利出貨；而 AR 產品的開發，AR 鏡頭必須等 Micro LED 技術成熟，仍需要兩年半到三年時間，預計 2022 年後 VR 及 AR 光學產品才會有比較明顯的營收貢獻。

玉晶光預估，明年總產能將增加 20-25%，同時也將調配客戶營收比重，其中美系訂單占比約 7 成，中國約佔 2-3 成，郭英理期望，客戶營收比重調整，美系客戶占 6 成、非美系客戶占 4 成。