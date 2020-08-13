玉晶光上半年賺逾10億元年增3.5倍 每股純益9.03元

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今年第二季受惠 iPhone SE2 鏡頭挹注下，本業獲利亮眼，今 (13) 日公布最新財報，上半年稅後純益 10.06 億元，年增 3.51 倍，每股純益 9.03 元，玉晶光表示， 7 月生產 7P 鏡頭已量產出貨，無外界傳聞無法交貨的情形。

玉晶光 7 月營收為 15.64 億元，創歷年同期新高，月增 40.97%，年增 21.83%，預期在廈門新增產能開出挹注下，第 3 季營收可望逐月成長；前 7 月營收 73.32 億元，年增 21.83%。

玉晶光今天公布第二季財報，營收 30.9 億元，毛利率 42.85%，季減 0.77 個百分點，年增 1.68 個百分點，稅後純益 4.94 億元，季減 3.35%，年增 1.27 倍，單季每股純益 4.44 元。

玉晶光上半年光營收 57.87 億元，毛利率為 43.21%，年增 4.17 個百分點，稅後純益 10.06 億元，年增 3.51 倍，每股純益為 9.03 元

玉晶光第二季雖然稅後純益衰退，但本業獲利不遜色，毛利率仍維持相同水準，主要還是第二季有匯損及未分配盈餘課稅 5%，造成純益低於首季。

玉晶光在廈門投資的新產能，則預計第三季全面開出，加上取得 TOF 鏡頭訂單，第三季營運表現將更好。

玉晶光今年擁兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 新應用，非蘋手機陣營訂單也是另一成長力道，外資多次出具報告看好前景。

美系外資先前預估，玉晶光第三季營收將較第二季 30.9 億元季增 65%，毛利率上看 49.1%，每股純益估達約 11.9 元。