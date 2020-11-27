〈金融博覽會〉國泰金五大子公司聯展 主打全台4600台ATM可點光明燈

2020 台北金融博覽會今 (27) 日於世貿一館登場，國內各大金控業者齊聚一堂，大秀創新的金融服務，國泰金 (2882-TW) 旗下五家子公司聯合參展，其中，國泰世華銀行推出兩款特色 ATM，主打年底前全台 4600 台 ATM 布建完成皆可點宮廟光明燈，以及可以掃臉繳費搭配零錢機的 ATM。

國泰世華銀行與全台多間香火鼎盛的廟宇合作，日後民眾不再需要到廟裡人擠人，只要透過一台 ATM，就可以選擇各宮廟的光明燈、太歲燈及發財燈等一次滿足，國泰世華銀行表示，預計年底前，全台 4600 台國泰世華銀行 ATM 就都可以點宮廟光明燈。

其實除了國泰世華銀行 ATM 可點光明燈，永豐銀行也有相關服務，該行自 2015 年起陸續與全臺宮廟合作, 推出客製化 ATM, 以解決信眾提領現鈔及廟方回存香油錢為出發點, 於 ATM 上提供自動化點燈、安太歲等實用功能。ATM 進駐全台許多宮廟，並依各宮廟侍奉的主要神明規劃設計神明公仔，且 ATM 機身還會彩繪神明插圖、更於交易明細背面提供吉祥好運籤詩等, 以深入民眾日常生活

此外，國泰世華銀行 ATM 積極布建於全聯超市，看準婆婆媽媽繳費的需求，因此研發了可以掃臉繳費搭配零錢機的 ATM，主要是透過人臉辨識掃臉，就可以繳信用卡費、保費、電信費等帳單，且搭配零錢機，繳費找零也沒問題。國泰世華銀行表示，雖然有些銀行也有研發零錢機，但是國泰世華零錢機涵蓋率全台第一，目前全台已有 270 台。

國泰金此次集結五大子公司聯合參展，除了上述國泰世華銀的的 ATM 亮點以外，還推出國泰智能投資，主要是運用大數據及世界級專家團隊為客戶建立專屬投資組合，是業界唯一提供目標式投資、策略式投資雙重選擇。國泰智能投資主要是讓客戶能依照自己的目標及對市場的想法，選擇合適的投資組合。面對市場波動，國泰智能投資也能 24 小時即時監控，主動發送再平衡調整通知，讓民眾充分掌握投資狀況更握有主控權。

而國泰人壽 APP 則有六大便利功能，民眾可以隨時自主操作，讓保險生活更簡單，還可用國泰人壽 APP 網路投保。國泰證券推出定期定額存股；國泰投信則主打「黑科技投資」，主要是該投信率先將台灣 5G、AI、網路資安等新科技趨勢融入 ETF。

國泰產險則是推出 5 分鐘網路投保，國泰產險資深副總經理許嘉元表示，國泰產險打造全方位官網，提供「一站到位」的保險服務，民眾只要動動手指，就能輕鬆完成多種保險的投保。此外，國泰產險也運用保險科技推 UBI 車險。