三大法人合買154億元 外資砍大立光、玉晶光提款33億元

台股今 (12) 日大盤上漲 68.72 點或 0.53%，以 12955.91 點作收，市場成交值 2287.46 億元，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合買 154.04 億元，但外資今天賣超大立光 (3008-TW)600 張，為至少一年以來單日賣超最高，提款 18.68 億元，同時賣超玉晶光 (3406-TW) 2491 張，提款 14.4 億元，合計賣超兩檔個股，外資提款 33.08 億元。

台股今日集中市場外資及陸資買超 133.68 億元，投信賣超 6.14 億元，自營商買超 26.5 億元；期貨市場外資多單減少 369 口，未平倉合約口數為 29128 口。

今天台股集中市場外資買超較多的個股為，長榮、台積電、聯合再生、友達、彩晶、鴻海、南亞科、聯發科、華新、奇鋐、日月光投控；今天台股集中市場外資賣超較多的個股為，群創、聯電、華邦電、中信金、緯創、矽統、仁寶、英業達、永豐金、華通。

今天台股集中市場投信買超較多的個股為，聯電、元晶、正隆、中興電、晶技、南亞科、上緯投控、富邦科技、欣興、岱宇；今天台股集中市場投信賣超較多的個股為，友達、群創、華邦電、長榮、榮成、萬海、技嘉、光磊、東和鋼鐵、台泥。

今天台股集中市場自營商買超較多的個股為，友達、華新、中興電、華城、仁寶、英業達、統一、群創、泰金寶 DR、南亞科；今天台股集中市場自營商賣超較多的個股為，聯電、長榮、彩晶、華通、欣興、凌陽、王道銀行、富邦科技、光磊、長華 *。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天集中市場成交值為 9 個交易日來新高，高於 5 日及 10 日均量，顯然台股多頭走勢仍獲有力支撐。

證券分析師黃漢成指出，目前台股走勢上以震盪向上的格局為主，市場焦點在於蘋果將於台北時間 10 月 14 日發表年度旗艦新機，帶動指數蓄勢挑戰翻越一萬三千點大關。