玉晶光7月營收15.64億元年增21% 創歷年同期新高

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布 7 月營收為 15.64 億元，創歷年同期新高，月增 40.97%，年增 21.83%，預期在廈門新增產能開出挹注下，第 3 季營收可望逐月上攀；玉晶光前 7 月營收為 73.32 億元，年增 21.83%。

玉晶光今年第二季受惠 iPhone SE2 鏡頭挹注，支撐第 2 季營運，第 2 季稅後純益 4.89 億元，季減 4.3%，年增 1.25 倍，每股純益 4.39 元，上半年稅後純益為 10.01 億元，年增 3.49 倍，每股純益 8.98 元。

玉晶光廈門投資的新產能預計第三季開出，加上取得 TOF 鏡頭訂單，第三季營運表現將更亮麗，7 月營收並將跳升到 15.64 億元，月增 4 成。

大立光 (3008-TW) 7 月營收 46.12 億元，月增 11.51%，年減 15.17%，超越執行長林恩平先前提出的 41 億元預期，主要在部分客戶拉貨力道轉強，大立光預估，8 月客戶拉貨將優於 7 月，今年前 7 月營收已突破 300 億元大關，達 304.77 億元，年增 3.87%。

大立光第二季稅後純益 49.89 億元，創 5 季以來新低，每股純益 37.19 元，上半年稅後純益 117.09 億元，年增率 1.01%，每股純益為 87.29 元。