DRAM合約價止跌訊號現 有利南亞科、華邦電後市

受到資料中心拉貨動能疲弱影響，今年第三季 DRAM 價格轉跌，市況反轉，不過，業者指出，近來 DRAM 合約價止跌跡象浮現，市場對後市價格展望偏多看待，有利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等 DRAM 廠推進營運動能。

TrendForce 指出，第四季受報價持續下滑影響，原廠獲利能力恐將持續面臨壓力。從應用來看， PC、mobile 及 graphics DRAM 需求仍穩健；但在伺服器端庫存調整下，伺服器 DRAM 拉貨力道較難復甦，並將持續壓抑整體 DRAM 報價。

不過，業者指出，近來已可看到 DRAM 合約價止跌跡象，看好後續價格將向上走揚，市場對 DRAM 合約價與現貨價後市看法偏多。

雖然第四季伺服器需求仍呈現買賣雙方拉鋸情況，買方對價格要求較高，市場仍處於庫存調整階段，但業者認為，伺服器 DRAM 價格近期看來已止跌，後市氛圍樂觀。

而由於近年來資料中心應用扮演 DRAM 需求成長的主要推手，在伺服器 DRAM 市況可望逐漸回溫下，有利整體 DRAM 市況回春。

南亞科日前也表示，第四季 DRAM 需求估可較為平穩，有些產品價格已在漲價、有些築底，預期價格走勢將趨向穩定，整體第四季本業會較平穩。

