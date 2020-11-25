南亞科生產製程導入AI技術 估年產效益2.4億元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 近年來積極在生產製程上，導入人工智慧技術，自 2019 年至今已累積開發完成逾 50 個智慧應用，預計每年將能開發超過 20 個創新應用，且在導入人工智慧後，每年相關效益可達新台幣 2.4 億元。

南亞科擁有 4600 項以上專利，近年更積極導入人工智慧技術，透過大量數據蒐集與演算，全面提升製程效能與產能。自 2019 年至今已累積開發完成逾 50 個智慧應用，涵蓋機台預診斷、製程控制、生產力提升、品質檢測、良率分析，每年效益達新台幣 2.4 億元。

南亞科也藉由訓練課程，培育 300 位資深工程人員具備 AI 理論基礎與實作技術能力，預計每年將能開發超過 20 個創新應用，藉由技術逐步拓展，驅動團隊進步與提升工廠運作價值。

南亞科在持續推展自主製程技術發展下，已成功開發出 10 奈米級 DRAM 新型記憶胞技術，將可微縮至少 3 個世代，並用以發展 DDR5 及 LPDDR5 等下世代產品。

而為因應 10 奈米級製程產線建置，南亞科董事會今年資本支出預算原定為不超過 157.6 億元，但在考量整體市況，本季也決定將其中 50 億元資本支出，稍延至明年，延後的資本支出包括各類軟硬體、廠房與設備等支出。

不過，部分資本支出遞延不影響南亞科今年 1A 奈米製程進度。南亞科第四季仍照原定進度，進行 1A 奈米製程產品試產，最快明年底將有營收貢獻；而 1B 奈米預計明年下半年試產的時程，也沒有改變。

