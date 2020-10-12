〈南亞科法說〉Q4市況持穩 明年上半年DRAM價格有機會向上

南亞科 (2408-TW) 今 (12) 日召開法說，總經理李培瑛表示，第四季需求、價格都會較為平穩，看好明年上半年供給成長有限，市況將趨穩定，整體價格有機會走揚；目前已向美國商務部申請出貨華為，但預期此事件對營運影響應是短期。

展望本季，李培瑛表示，美中貿易紛爭與疫情影響，第四季 DRAM 需求估可較為平穩，有些產品價格已在漲價、有些築底，預期價格走勢將趨向穩定，整體第四季本業會較平穩，業外也可望恢復正常。

從各應用需求來看，李培瑛指出，第四季各大手機廠推出 5G 新機爭取市占率，增加 DRAM 需求，手機前三季需求很差，第四季有信心好轉；伺服器第三季庫存過高影響需求，價格走跌，第四季預期在庫存調整與新處理器推出後，將重啟採購動能。

PC 方面，商用筆電與 Chromebook 受惠遠端工作與教學出貨成長，其中，Chromebook 需求能見度看至明年第一季；消費型電子產品在消費者購買力復甦、新品上市帶動下，需求改善，電視、遊戲機、網通應用成長，車用市場第三季起逐步回溫。

李培瑛並認為，第四季伺服器價格可能再小幅下跌，跌幅將較第三季收斂、趨於穩定，而其他 DRAM 產品有機會小幅走揚，利基型 DRAM 價格相對穩定。

對於出貨華為，李培瑛說，9 月 15 日起已停止出貨，在法令允許範圍，會盡量出貨給客戶，已向美國商務部提出申請，目前還在等待批准。

李培瑛並強調，公司有超過 700 個客戶，長期進行風險管理，許多客戶都在爭取手機市場市占率，客戶採購的消長需要一、兩季的時間整理，但此事件對營運影響應該是短期的，且供應商的態度也會反映在資本支出上。

展望明年，李培瑛指出，供應商庫存水位持續下降，處於相對低點，加上資本支出保守，明年上半年供給成長有限，市況將趨於穩定，整體價格有機會向上。