ECB：過早結束紓困措施恐引爆債務問題 歐洲銀行或須加碼呆帳損失

歐洲央行 (ECB) 週三 (25 日) 表示，一旦歐元區各國政府過早結束因應疫情的支持措施，恐面臨巨額債務問題，歐元區銀行可能需要認列更多呆帳損失。

歐洲央行週三發布《金融穩定報告》(Financial Stability Review) 表示，現階段提撥給公司的呆帳損失準備金低於以往水平，部分原因在於歐洲政府和央行的支持措施幫助降低了債務違約風險，另一部分則和銀行獲利能力走疲有關。

歐洲央行擔憂，一旦緊急支持措施結束，部分公司恐面臨無法償還貸款的窘境，屆時銀行等貸款機構必須承受更多壓力。

歐洲央行還警告部分資產價格估值已過高，意味著一旦價格下跌，將為金融體系帶來更多風險。

近期歐美製藥商頻傳疫苗試驗喜訊，市場對於疫情受控制產生新的期待。歐洲央行表示，歐洲各國政府正面臨微妙平衡。若過早結束疫情支持措施，將對經濟造成衝擊，若支持措施持續太長，則將侵蝕經濟重組。

對此，歐洲央行副行長 Luis de Guindos 表示：「未來的路還很長，現階段來說，政府支持計畫仍不可或缺。」

報告發布之際，歐元區經濟正面對二波疫情衝擊，多數歐洲國家已宣布採取嚴厲的封鎖措施，經濟復甦再次受到威脅。

歐洲央行一再呼籲各國政府維持經濟支持措施，並敦促歐盟解決各國在「新冠肺炎紓困基金」上的分歧，該基金規模為 7500 億歐元。