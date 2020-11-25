藍勾勾再見了 推特2021年起推新帳戶驗證方式

推特 (TWTR-US) 週二發佈「用戶驗證」的新政策計畫，這是該公司長期以來允諾將會改進的領域，以解決推特平台上以藍色勾形徽章驗證主要帳戶身份卻向來令人詬病與困惑的問題。

推特計畫 2021 年初重啟驗證程序，包括新公開申請流程，而對此新政策的大眾反應回饋期將自週二開始直至 12 月 8 日。

推特表示，由於獲得大眾反饋稱其驗證計畫令人感到很隨便且困惑，因此在 2017 年已經暫停公開提交驗證申請。推特稱當時該標記會誤導以為擁有該標記的帳戶「獲平台認可或非常重要」。

一年後，推特稱對驗證計畫的修正重要性次于其他焦點議題，如選舉完整性問題，這期間推特仍持續驗證某些帳戶，例如今年在平台上發表新冠病毒相關消息的醫學專家帳戶。

「自當時起，我們一直不清楚，那些人可以通過驗證、何時和為何能通過驗證，或者驗證後的意義是什麼。」

如今推特劃分出可獲得徽章的 6 種活躍帳戶

政府 企業、品牌和非營利組織 新聞 娛樂 運動 社運者、活動組織者和其他具影響力人物

推特也可能會驗證符合其他標準的帳戶，例如該帳戶是用戶所在國家 / 地區中追蹤數量最大的帳戶之一，且具有「推特平台以外的知名度」，可以通過谷歌的趨勢搜尋、維基百科推薦或上過媒體新聞報導。

另外，嚴重或屢次違反規則（例如其仇恨行為，公民誠信或鼓勵暴力行為）的帳戶將被刪除該標籤，但刪除的過程並非自動發生，而是經個案評估後決定。

推特也列出將被拒絕驗證的帳號情況，例如過去 6 個月內因違反規則而被鎖定的帳戶，或與仇恨內容相關的個人帳戶，或曾經嚴重侵犯人權行為的帳戶。

推特也指出計畫為用戶推出更多驗證方法，可用新帳戶類型和標籤來標示自己的方式，目標 12 月 17 日推出最終政策。