特斯拉股價飆 馬斯克身價躍居全球第二 超車比爾蓋茲

特斯拉 (TSLA-US) 納入標普 500 指數後股價大漲，彭博億萬富翁指數顯示，49 歲創辦人馬斯克 (Elon Musk) 身價在周一 (23 日) 達到 1279 億美元，超越微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates)，排名世界第二。

光是今年以來，馬斯克身價就暴增 1003 億美元，增幅傲視彭博億萬富豪榜上任一名富豪。今年 1 月，馬斯克在榜上僅排名第 35。

馬斯克身價約四分之三來自特斯拉持股，該公司市值已經逼近 5000 億美元。特斯拉周一收漲 6.56% 至 521.73 美元，盤中最高漲抵 521.73 美元。

這是彭博億萬富豪指數統計八年來，蓋茲第二度被擠下前兩名位置。第一次發生在 2017 年，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯把他從坐穩多年的首富位置擠下來。

截至周一，蓋茲財富 1277 億美元。自 2006 年成立比爾梅琳達蓋茲基金會至今，共捐贈 270 億美元。

彭博富豪榜上，貝佐斯仍以 1820 億美元身價遙遙領先眾富豪。LVMH 集團的阿諾特 (Bernard Arnault) 以 1050 億美元居第四，臉書創辦人祖克伯 (Mark Zuckerberg) 以 1020 億美元排第五。

今年是億萬富翁豐收的一年，儘管疫情肆虐衝擊世界各地，但彭博富豪榜約 500 名富豪的財富合計自年初至今依然增加 23% 或 13 億美元，凸顯疫情加劇財富不平等。

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