紅單炒房引民怨 新竹縣開出第一槍全面重罰

房市火熱，紅單交易賺價差的猖狂交易引起民怨，行政院各部會積極研議遏止房市亂象，新竹縣政府開了第一槍，全面禁止紅單轉讓，情節嚴重者最高可罰 5000 萬元。內政部次長花敬群日前也火力全開，警告紅單炒房，不允許在房價上作亂。

根據《財訊》報導，全台紅單炒作的熱區，首推新竹。10 月底新竹縣府開出第一槍，正式宣告全面禁止紅單轉讓，幕後推手是新竹縣政府消保官靳邦忠。近來他不只親赴新建案排隊現場，也找來賣紅單的掮客了解實際操作手法。

靳邦忠指出，身邊有愈來愈多受害者向他爆料，其中，他的學生 A 君在竹北市縣三特區覓到一戶心儀房，今年初剛交屋，一坪單價落在 25、26 萬元，6 月 28 萬元，9 月再看已經漲到 33、34 萬元，看著房價飆漲，最後忍痛以 36 萬元跳下去買。

靳邦忠指出，塑造市場上沒貨，再晚買不到，誤導民眾短短 2 個月加價 6 成跳進去買，這是不公平的氛圍。

根據《財訊》報導，靳邦忠分析，不肖建商開賣前會營造火熱氣氛，藉機吸引消費者搶購。他沿著新聞線索依序去查了 3 件傳言的熱銷案場，甲案宣稱「開賣完銷」，其實總戶數是 300 多戶，實際銷售僅 113。乙案一樣有 300 餘戶，稱「購買要抽籤」，現況是預約 100 多戶，僅 7 成正式簽約。丙案廣告詞是「開賣完銷 7 成」，事實上是開價過高，只有極少數購買，其他退訂。

靳邦忠分析，這些都涉及廣告不實，因為未揭露正確訊息，引人下錯誤判斷。根據《財訊》報導，買賣房子，不應單用一張紅單，而應該提供完整的預售屋買賣定型化契約，對消費者才公平。靳邦忠更強調，政府和身為消保官的他，並非要打壓房價，而是希望維持一個正常的交易環境和理性的房市交易秩序。