SK Materials攜手日本JNC 跨足OLED材料業務

南韓 SK 集團旗下，從事半導體與面板材料業務的 SK Materials(036490-KR) 於 25 日 (週三) 宣布，該公司將與日本的綜合化學品製造商 JNC 共組合資公司，以針對 OLED 面板生產所需的材料來進行生產、銷售。

合資公司的名稱暫定為「SK JNC」，總公司設在南韓。出資比率分別為 SK Materials 的 51%，以及 JNC 的 49%。

SK Materials 藉由此次合作，正式跨足 OLED 面板材料。也希望透過事業版圖的擴大，來讓公司經營更加多元。

SK Materials 在說明中表示，該公司從日本 JNC 取得 OLED 材料相關技術，再加上本身的生產能力與銷售網路，將能獲得相當高的綜效。

OLED 面板的運作原理，是利用有機化合物的發光現象，畫質較 LCD 面板更佳也更為節能。也由於 OLED 面板容易加工成各種形狀，廣泛的使用在智慧型手機、電視、汽車，以及穿戴裝置等。

因為目前 OLED 面板市場成長迅速，相關材料需求也出現快速增長。

根據研調公司 IHS Markit 說法，2020 年全球 OLED 面板的材料市場規模約為 23.5 億美元，預估到了 2025 年將成長至 50 億美元水準。

SK Materials 在與 JNC 成立合資公司之後，將能確保與 OLED 面板發光材料相關的摻雜劑 (Dopant) 技術。由於這類材料不易自行生產，南韓向來也都是依賴進口產品，而未來則可望在南韓國內進行生產，有自給自足的可能性。

摻雜劑是一種化學物質，用以摻入半導體中，可改變其電氣特性。在 OLED 面板的應用上，則是作為讓色彩發光時的核心材料。日本 JNC 在藍色摻雜劑方面的技術能力過人，並擁有相關專利。

未來合資公司的首要任務，將是如何確保南韓國內外的 OLED 面板大型客戶，還有在新一代的 OLED 面板材料方面，兩家公司也將攜手研發。