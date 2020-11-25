福音到！遊客到英國居家檢疫縮至5日 歐洲能源股、旅遊股喜迎聖誕

歐洲能源巨擘和航空公司週二早盤大漲，因原油價格持續攀升，且英國政府趕在聖誕節前降低了旅行檢疫期。

受到週一新冠疫苗正面消息的推動，週二英國石油大漲 6.8%、競爭對手荷蘭皇家殼牌集團上漲 4.7%、法國石油巨擘 Total 上漲 4.6%。

對於可望恢復正常以及需求前景改善的樂觀情緒推升石油價格至 8 個月高點，1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.85 美元或近 4.3%，收每桶 44.91 美元。1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.80 美元或近 3.9%，收每桶 47.86 美元。

阿斯利康週一公布研究二 / 三期臨床試驗結果，與牛津大學合作研發「牛津疫苗」AZD1222 整體有效性大約是 70.4%，其中低劑量疫苗有效性高達 90%。此前，輝瑞及 BioNTech 以及製藥商 Moderna 都發布了類似的樂觀疫苗新聞。

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，「在疫苗的推動下，經濟復甦的希望有助於支撐油價並推動股價反彈，現在石油投資者可期待下週的 OPEC 會議。」

OPEC 與 OPEC + 預計於 11 月 30 日至 12 月 1 日召開會議，市場普遍預期與會者將決定推遲 1 月起放寬減產限額的計畫，維持現行每日減產 770 萬桶的規模。

聖誕節在即，許多國家開始規劃假期，旅遊產業受到提振。原本前往英國的旅客必須自我隔離檢疫 14 日，但自 12 月 15 日起，該期限將縮降至 5 日。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，旅遊業樂見這「早該如此」的決議。

英國航空母公司 IAG 大漲 5.7%，德國漢莎航空上漲 6.1%，法荷航集團飆升 12.2%。同時，飛機引擎製造商 Rolls-Royce 上漲 10.1%、連鎖旅館業也獲提振，Premier Inn 母公司 Whitbread 大漲 5.9%、 洲際酒店上漲 3.5%。

國際航空運輸協會 (IATA) 也宣布了數位旅行通行證，旅客可以儲存測驗結果和疫苗接種證明，以「重新開放邊界而無需檢疫，並重新飛航。」

目前大眾對新冠疫苗的樂觀情緒主宰市場，但大眾的生活可能要花費幾個月才能真正感受到影響。與此同時，在此過渡期間，各國與各企業也無不想方設法撐著度過這棘手的過渡期，等待疫苗讓整個世界恢復正常。