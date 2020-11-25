〈紐約匯市〉政權交接展開 美元回落 風險胃納擴大 歐元澳幣漲

美國總統川普接受將政權交接給總統當選人拜登，加上新冠疫苗接近推出的樂觀情緒，幫助擴大投資人風險胃納，美元周二 (24 日) 再度回落，歐元勁升。

川普尚未終結法律戰，但允許聯邦總務署 (GSA) 展開政權交接，讓避險的美元處於不利地位。另外，拜登競選團隊的民主黨人透露，聯準會 (Fed ) 前主席葉倫將被任命為財政部長，提高了大規模財政刺激的可能性，對美元構成壓力。

根據周二最新數據，美國 11 月消費者信心指數跌幅超過市場預期，顯示感染病例激增和限制商業活動的措施，強化了人們對第 4 季 GDP 將大幅放緩的觀點。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「兩大風險事件不再構成疑慮，一個是川普不願有序交接政權，另一個是疫苗研發進展。最近幾個禮拜，疫苗研發的消息都比公衛專家預測最樂觀情景還要好。」

美元指數周二紐約尾盤上漲 0.31% 至 92.214，周一盤中一度跌至 92.013，為 9 月 1 日以來最低。美元指數守住約 92 的關鍵技術支撐，因此並未進一步下滑。

美元兌日圓變動不大，小升 0.08% 至 104.56 日圓。

歐元漲勢搶眼，兌美元升值 0.35% 至 1.1884 美元。

不過分析師表示，歐元區疫情持續、且歐洲央行 (ECB)12 月可能宣布的額外刺激措施，讓未來投資人對歐元漲勢心存顧忌。

風險貨幣表現突出，澳幣兌美元勁升 0.93% 至 0.7354，稍早一度攀升到 0.7367。

由於投資人對紐國央行進一步放寬政策的押注減少，紐元盤中站上逾兩年高點 0.7005，尾盤升 0.72%，報 0.6972。

英鎊保持在前日登上的兩個月高點附近，投資人期待英國脫歐談判即將談妥協議。英國將在 12 月 2 日結束為期一個月的全國封鎖，重回三階段防疫限制，英國首相強生表示，希望幾乎所有高風險的新冠肺炎患者都能在復活節之前接種疫苗。

英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 周一表示，和牛津大學合作的新冠疫苗保護效力最高可達 90%；該公司疫苗有效性雖然低於輝瑞、Moderna，但在價格、冷藏儲存和配送上具有優勢。

比特幣上漲超過 4% 至 19,139 美元，十分逼近 2017 年 12 月以來歷史紀錄 19,666 美元。

Moya 說：「這已經成為動能交易。過去幾個月真正推升比特幣的力量，是市場對央行和政府將推出重大刺激的預期心理。」

截至週三 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：