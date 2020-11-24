亞尼克積極跨出雙北 明年總店數上看30家 未來不排除IPO

連鎖烘培業者亞尼克今 (24) 日開出今年第二家在新北的街邊店，亞尼克董事長吳宗恩今 (24) 日指出，今年以來業績並未明顯受疫情影響，預料全年仍維持去年水準，展望明年，將擴大朝中南部布局，總店數達 30 家的新里程碑邁進，也不排除未來 IPO 的可能性，但暫無明確計畫，以營運先紮根為主。

截至目前亞尼克在全台已達 22 家據點，今年淨增 2 家，明年確定會揮軍桃園、苗栗和屏東等空白區域，短期目標是全台各縣市都要有據點。

吳宗恩說明，看好實體店接觸消費者的頻率，每年都有通路展店計畫，過往亞尼克通路主要設在百貨櫃和車站店點，今年起將加強在流量大的機能性蛋黃區展店，隨著店數持續成長，逐漸在烘培市場中坐大，預計明年全台有望達 30 家新里程碑。

為因應展店，亞尼克在台北內湖設有中央廚房，一日可供應多達 1 萬條的生乳捲需求。

另一方面，吳宗恩指出，高達 90% 來客以外帶為主，且今年以來，由於超商預購需求熱，電商占比維持在 50%，並與外送平台合作藉此創造新的銷售模式，業績並未明顯受疫情影響。

目前亞尼克擁有 40 萬名會員，占來客比重約 30%、更占營收比重達 60%，會員寄捲量達 10 多萬條生乳捲，顯示深耕會員市場有成。