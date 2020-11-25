2020-2021日勝生加賀屋牛運亨通望年春酒宴會

享受充滿日式的聚會氛圍，來日勝生加賀屋舉辦宴會最佳選擇，以優雅氣質的獨特和式宴會廳，搭配上精緻的會席料理，讓福委們心儀已久的專案推出了！即日起開放預訂「望年春酒專案」，帶來賓至如歸的不凡饗宴，慶賀圓滿豐收的一年。

日勝生加賀屋今年度推出三種不同風格的豪華鍋物，其中「山海旬鮮─柚香味噌鍋」使用料理長秘製味噌，帶有清爽柚香的湯底，搭配上富含飽滿肉汁、口感細膩的桂丁雞，一旁佐以肥美鮮嫩的渾圓干貝，忘情享受輕盈美味的日式鍋物。

而「松茸鮑魚─山海盛合鍋」則為精挑細選當令食材，放入松茸等多款菇類，色澤溫潤帶有獨特淡淡松茸香氣，加入各式海鮮讓鍋物充滿更多層次感，將山珍海味融合的恰如其分。

另外，「龍蝦鮑魚─海景魚露鍋」以石川縣魚露為湯底，味甘鮮美的伊勢海老融入於口中，Q 彈滋味與大海香氣在味蕾上共舞，大口大口地咬下過往辛勞都煙消雲散。

除了美食還可以體驗日勝生加賀屋的白磺泉原湯魅力，每位貴客都能在當日享有大眾湯五折優惠，整年的疲勞與不適獲得最佳的照護，在室內享受開闊的溫泉池，恣意遠眺自然景色，充分享受北投獨特的白磺泉療癒，獲得全然的放鬆。

日勝生加賀屋日式獨有酒樽開鏡儀式。(圖：日勝生加賀屋提供)

原本酒樽做為奉納品，在重要的節慶或典禮時，會使用酒槌敲開酒樽的「鏡開き（開鏡）」儀式，敲開瞬間酒香瀰漫，為大家帶來福氣與祝福唷！想要增添濃厚日本慶祝的儀式感，只要專案期間達成「松風廳」與「青雲廳」二廳共同使用，就能和大家一同在席間創造獨特酒樽開鏡儀式的回憶。還有加碼暢飲方案，清酒《雅乃詩》、《紅酒》或《海尼根無酒精啤酒》讓大家歡快暢飲，日勝生加賀屋歡迎您前來享受無與倫比的望年春酒饗宴。



日勝生加賀屋精選三款圓桌專案 (每桌 10 人)

NT$19,800~NT$38,000

主鍋依方案搭配

「山海旬鮮─柚香味噌鍋」(平日周一至周四限定)

「松茸鮑魚─山海盛合鍋」、「龍蝦鮑魚─海景魚露鍋」(享加碼好禮方案)

【以上價格需收 10% 服務費、均享果汁無限暢飲、大眾湯平假日 5 折券、當日酒類 85 折、那卡西優惠】

加碼好禮：

限定暢飲：可享清酒《雅乃詩》或《紅酒》或《海尼根無酒精啤酒》無限暢飲三選一

慶祝儀式：達成「松風廳」與「青雲廳」兩廳連通條件，加贈酒樽開鏡儀式

卡拉 OK：優惠價 $3,000(原價 $5,000)，20 人以上免費

那卡西：優惠價 $12,000 / 三小時 (原價 $15,000)

詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽專線 02-2891-1238 轉宴會訂席。