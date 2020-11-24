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〈美股早盤〉市場風險情緒升溫 道瓊開盤續漲300點、金價跌至四個月低點

〈美股早盤〉市場風險情緒升溫 道瓊開盤續漲300點、金價跌至四個月低點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉市場風險情緒升溫 道瓊開盤續漲300點、金價跌至四個月低點 (圖：AFP)

隨著美國政權交接程序即將啟動，大選不確定性降溫，週二 (24 日) 美股開盤，道瓊工業指數漲超 300 點或 1％，那斯達克指數和標普 500 指數雙雙漲近 0.5％，費半小漲 0.2％。金價一度跌破 1,800 美元關卡，至 4 個月低點。

美國總務署 (GSA) 週一 (23 日) 致函拜登，告知將啟動交接程序，代表數週以來的政治不確定性可能就此消散。

此外，多家外媒引述內部消息人士報導稱，前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 將出任拜登內閣的新任財政部長。

市場傳出葉倫就任後的第一個決定可能為重啟一系列刺激措施，並支持聯準會和財政部年初推出的貸款計劃。美國現任財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週決定不再向 Fed 部分貸款計劃提供資金。

兩項消息刺激市場風險情緒，金價下跌 1.8% 至 1804.1 美元，觸及 4 個月低點，美元指數小漲。

截至台北時間週二 (24 日)22 時許：  
  • 道瓊指數上漲 302.97 點或 1.02%，暫報 29894.24 點
  • 那斯達克上漲 53.77 點或 0.45%，暫報 11934.41 點
  • 標普 500 指數上漲 16.93 點或 0.47%，暫報 3594.52 點
  • 費半上漲 4.63 點或 0.18%，暫報 2599.88 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.05% 至每股 98.08 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.872%
  • 紐約輕原油上漲 1.74% 至每桶 43.81 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.65% 至每桶 46.82 美元
  • 黃金下跌 1.83% 至每盎司 1804.10 美元
  • 美元指數上漲 0.06% 至 92.550 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤下跌 5.98％，至 114.74 美元

百思買週二 (24 日) 公布第三財季 (截至 10 月 31 日) 營收為 118.5 億美元，淨利 3.91 億美元，調整後 EPS 報 2.06 美元，均優於 Refinitiv 共識預期。鑑於疫情帶來的不確定性，百思買仍未提供第四財季的財測展望。

Tiffany&Co(TIF-US) 早盤上漲 0.05％，至 131.55 美元

美國珠寶商週二公布第三季營收為 10.1 億美元，雖較去年同期下滑，仍優於華爾街預期，淨利則報 1.19 億美元，年增 52%，調整後 EPS 報 1.11 美元，亦優於預期。

Tiffany 表示，Q3 營收主要由亞太地區帶動，該地區銷售額在第三季增長了 30%，美洲地區則下滑 16%，跌幅已較上季緩和。

貝萊德 (BLK-US) 早盤上漲 1.52％，至 693.28 美元

貝萊德週一同意以 10.5 億美元現金，自私募股權公司 Golden Gate Capital 手中收購客製化指數策略供應商 Aperio，以拓展產品組合。後者主要為高淨值客戶和機構投資人管理約 360 億元資產，

每日關鍵經濟數據：
  • 美國 9 月標普 20 大城房價指數年增率報 6.6%，前值 5.3%
標普 20 大城房價指數年增率 (圖：Zerohedge)
標普 20 大城房價指數年增率 (圖：Zerohedge)
  • 美國 9 月標普 20 大城房價指數月增率報 1.2%，前值 1.2%
  • 美國 9 月 FHFA 房價指數月增率報 1.7%，前值 1.5%
  • 台北時間晚間 23:00 將公布里奇蒙 Fed 11 月製造業指數，前值 29.0
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月諮商會消費者信心指數，預期 98.0，前值 100.9
華爾街分析：

隨著拜登政府即將進行政權過渡程序，SYZ Private Banking 私人銀行投資主管 Luc Filip 認為，這是一項好消息，代表我們將獲得有序的政權過渡，這將緩解過去兩到三週來一直干擾市場的不確定因素。

在傳出將由前聯準會主席葉倫出任拜登政府的財政部長後，安聯 (Allianz) 資本市場研究全球主管 Eric Barthalon 認為，葉倫清楚表態其願意將經濟下行風險降至最低，從市場角度來看，這是件好消息。

瑞典北歐斯安銀行 (Nordic bank SEB) 大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示：「可以肯定的是，2021 年全球石油需求將出現反彈，市場已迫不及待地進行定價。」

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