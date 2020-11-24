承認拜登當選！美國總務署致函拜登展開政權交接

美國總務署 (GSA) 週一 (23 日) 致函拜登團隊，告知川普政府已經做好準備，拜登得以執行政權交接，與政府官員進行會面，並依法將獲得 600 萬美元資金與其他政府資源，此舉將是川普政府承認拜登當選的第一步。

GSA 署長墨菲 (Emily Murphy) 週一致函拜登表示：「先前我並沒有收到任何延誤交接的指令，我認真看待總統這個角色，鑒於最近大選的法律訴訟發展和選舉結果，我認為您或許可以根據《總統過渡法》第三節內容，行使選舉後的資源和權利。」

美國總統川普也在隨後推文給予墨菲肯定，他感謝墨菲的「奉獻與忠誠」，不願看到墨菲及其家人持續遭受騷擾和威脅；為了美國的最大利益，因此指示墨菲與川普的團隊著手進行交接工作，但川普強調這場選舉戰役仍未平息，確信最終能獲勝。

過去數週以來，拜登的交接小組私下低調籌組新政府，包括成立新冠肺炎特別工作小組，並與外部的公共衛生官員進行磋商。不過拜登政府遲遲未能與聯邦政府互動，多半從學術界、州政府和國會尋求專家。

拜登交接小組的執行董事 Yohannes Abraham 為此隨後發布聲明表示：「GSA 的決定是我們開始著手處理美國經濟與疫情挑戰中必要的一大步，未來交接小組將開始與政府官員會面，討論疫情的應對措施，全面釐清國家安全利益，以及全盤掌握川普政府讓聯邦機構空洞 (Hollow Out) 的舉措。」

密州認證拜登領先

然而，川普的法律戰並如其所言如此順遂，週一密西根州驗票委員會 (Michigan State Board of Canvassers) 正式認證計票結果，拜登領先川普 15.4 萬票，拿下該州 16 張選舉人票。

此外，賓州最高法院週一也駁回川普選票無效的訴訟，上週喬治亞州共和黨州長也宣布拜登拿下該州所有選舉人票。