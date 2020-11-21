美國務卿可能人選：拜登上任不會馬上撤銷對中國關稅 

被視為拜登政府國務卿可能人選之一的民主黨參議員昆斯 (Chris Coons) 表示，拜登上任後不太可能取消現任總統川普對中國徵收的關稅，而是會先徵詢美國盟國的意見。他表示，美中仍處在競爭關係中，希望國會能制定跨越黨派的政策以贏過中國，並為日後的衝擊做準備。

昆斯周五在 Halifax 國安論壇中說：「我不認為總統當選人會輕易撤除所有關稅，讓我們回到 2016 年的情況。我預料他會先向美國的親密盟友徵詢意見，像是英國、加拿大，才會採取行動。」

昆斯強調自己並非替拜登政府或交接團隊發言，只是以他在拜登擔任參議員及副總統任內的長期往來，推敲拜登在外交方面可能的作為。

昆斯表示，中國無疑是美國的競爭對手，希望美國能在政策制定方面跨越黨派，才能勝過中國；但美國仍需在一些重要的面向和中國合作，包括氣候變遷、全球公衛、去核化。

昆斯說：「中國顯然是競爭對手，同時，我們也能和中國在重要領域攜手合作。」

昆斯還說，美國「需要針對未來和中國的可能衝突預作準備」，這代表美國未來需要和盟國合作，更積極投入世界舞台。

身為德拉瓦州參議員的昆斯是拜登在國會最主要的支持者，也是參議院外交委員會重要成員，假如參議院未來仍由共和黨把握多數席次，預料仍能獲得參議院同僚任命。

昆斯去年和賈德納 (Cory Gardner)、魯比歐 (Marco Rubio)、柯寧 (John Cornyn) 提出「2019 年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019），簡稱「TAIPEI Act」或「台北法案」。