15國簽署RECP 經長：將盤點對石化、紡織、鋼鐵業影響

以中國、日本、韓國、東南亞國協等亞太 15 個國家今 (15) 日簽署區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，牽動未來全球經貿情勢變化，對此，經濟部長王美花表示，雖然實際降稅清單還未公布，但初步將盤點對台灣石化、紡織、鋼鐵業影響。

王美花表示，15 國簽署 RECP，但實際降稅清單仍未公布，而初步判斷降稅幅度與既有東協中國、東協日本、東協韓國等 FTA 內容差異不大，加上新簽署的協定還需 6 個東協國家、3 個非東協國家批准，期程也較長。

王美花近一步指出，台灣已面臨東南亞 FTA 降稅壓力逾 10 年，因此隨著降稅清單進一步公布，相關部門會與產業進一步討論因應，大方向則會持續朝雙邊區域整合、高階製造邁進。

台灣雖然在東南亞並沒有關稅優勢，但產業仍相當努力，從市占率來看，王美花表示，台灣產品到主要東協國家進口從 2016 年 5.7%，逐步增加到今年 6 月的 6.6%。

王美花表示，此次 RECP 簽署，將強化中國、日本、韓國、東協國家交流，初步盤點將影響台灣石化、紡織、鋼鐵等產業，不過台廠近年也持續強化分散風險、提升競爭力，也將待實際降稅清單出爐後，與產業界商討因應。

面對國際貿易趨勢變化，王美花強調，將持續協助產業精進，並爭取加入更高水準的 CPTPP，並克服產品准入、簽證許可問題，以藥材產品為例，今年也順利克服馬來西亞、印尼審查問題，估整體銷售成長也 10-20%。