德國第三季GDP終值上修至增長8.5% 高於市場預期

根據官方在週二 (24 日) 公布的數據顯示，德國經濟似乎正從最初新冠肺炎 (COVID-19) 帶來的衝擊中復甦，德國第三季國內生產總值 (GDP) 終值較去年同期增長 8.5%，好於市場預期。

數據顯示，經價格、季節性及日曆調整後，德國第三季 GDP 終值年增 8.5%，創歷史新高，高於初值的成長 8.2%，並好於市場預期的成長 8.2%。

德國第三季經價格調整後的家庭消費支出較上一季增長 10.8%，好於前值的下跌 11.1%，結束了連續兩季的跌幅。與去年同期相比，則跌幅收窄至 3.7%，好於前值的下跌 13%，不過已連續三季下跌。

德國第三季出口額則是較上一季成長 18.1%，遠高於前值的下跌 20.5%，結束連續三季的下跌。與去年同期相比，降幅收窄至 9.1%，好於前值的下跌 22.4%，但已連續三季下跌。進口額則是季增 9.1%，高於前值的下跌 15.9%，年減 9.8%，高於前值的下跌 17.2%，但已連續三季下跌。

不過，在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。德國當局也表示，預計今年的 GDP 將下跌 5.5%，隨後在明年恢復成長 4.4%。

德國總體經濟研究院 (IMK) 表示，由於新冠肺炎疫情重燃，德國重啟防疫封鎖措施，使得德國經濟再受衝擊，在 11 月至 1 月期間，德國出現經濟衰退的風險已經從 10 月份的 12.6% 上升至 17.7%。不過，IMK 認為，目前仍維持在較低的風險範圍。

為了減輕 11 月份為期一個月的部分封鎖所帶來的影響，德國政府為遭受衝擊的企業提供有針對性的財政援助，總額達到 100 億歐元 (118.2 億美元)，向員工不超過 50 人的受影響企業，提供去年 11 月份營收的 75% 做為援助。