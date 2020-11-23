德國防疫封鎖可能延至12月 因病例數仍居高不下

由於新冠肺炎 (COVID-19) 感染的數量依然很高，德國可能準備將目前的封鎖期，繼續延長至 12 月。德國衛生部長希望，隨著疫苗很快地推出，疫情可以在未來幾個月減退。

官員們週日 (22 日) 表示，原定自 11 月 2 日起實施 1 個月的防疫限制措施，可能需要延長，財政部長 Olaf Scholz 在被問及相關問題時，坦言延長實施的可能性。

德國總理梅克爾週三將與各州首長會面，做出是否延長的決定。有人提議，可以延長數週，但在聖誕節之前解封。

巴伐利亞州首席部長、也是基民盟友黨基督教社會聯盟 (CSU) 領袖 Markus Söder 表示，飯店、旅館和電影院應可以一直關閉到 12 月 20 日，同時應禁止除夕夜燃放煙火及公共場合飲酒。

德國目前感染病例仍在升高，累計已超過 92 萬病例，儘管德國死亡人數仍低於西歐，目前為止已有 14112 人死亡。

RKI 警告，新冠肺炎病例在老年人群中的比例目前正在增加。在 11 月，感染率 R 值一直在 1 左右波動。這意味著，平均而言，每個感染者都感染另一個人，使得每日都有大量病例。

衛生部長 Jens Spahn 認為，儘管感染數量仍然很高，但感染率似乎保持穩定，因此防疫封鎖的關鍵，可能在未來幾天內，病例是否下降。