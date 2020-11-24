儘管疫情持續 白宮仍計畫舉行假日室內招待會

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情並未散去，公共衛生官員勸告取消正常的假日聚會，白宮仍然計畫在未來幾週舉行室內假日招待會。

美國官員警告，週四的感恩節假期不要舉辧大型聚會，盡量留在家裡，別去探望親戚，以遏制新型冠狀病毒的傳播，並保護易受傷害的人，因為現在美國病例已經超過 1200 萬。

白宮表示，美國總統川普及第一夫人梅拉尼婭 (Melania Trump) 本週會繼續留在華盛頓，不會在佛州私人俱樂部度過年度感恩節，不過第一夫人將於 11 月 30 日在白宮舉辦一場「節日招待會」。

在此之前的幾個月中，白宮發生了一系列與爆發疫情有關的事件，川普夫婦也都染病。最近幾天，也有白官助手及其他 4 名工作人員確診陽性。

第一夫人的發言人 Stephanie Grisham 表示，白宮會為節日慶祝活動提供「最安全的環境」，來賓人數也比往年要少，並視需要提供口罩，鼓勵社交距離及提供洗手液。

行政部門內的衛生專業人員已建議不要進行大型室內聚會。

美國衛生與公共服務部醫務總監 Jerome Adams 週一表示，他們希望人們明白，這些節日聚會可能成為超級傳播活動，並敦促人們在戶外舉行參加人數盡可能少的慶祝活動。

他強調，「這些建議適用於白宮，適用於美國民眾，適用於所有人。」