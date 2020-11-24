尋找5G、AI獨角獸 投資台灣高峰論壇12/3登場

美國大選即將落幕，新冠疫苗逐漸開發完成，全球經貿正式邁入後川普與後疫情時代。台灣許多 5G 與 AI 的創新型事業，在這個關鍵的年代正悄悄的超前佈署，形成好幾家隱藏版的獨角獸。創投公會新任理事長、益鼎創投集團董事長邱德成指出，台灣下一個台積電 (2330-TW) 將出自這兩個產業。

邱德成指出，台灣防疫做得很好，但無法不受國際封城鎖國的拖累；台灣的國際知名度大幅提高，卻夾在美中兩強中間，兩大之間難為小。在洞察後川普與後疫情時代的產業發展，邱德成點出，台灣未來轉型升級、持續佈局全球供應鏈的關鍵位置，5G 與 AI 是不可或缺的兩大主軸。

邱德成說，5G 與 AI 正在改變人類的生活，台灣都有不錯的基礎，當居家辦公、遠距視訊會議變成新常態以後，5G 與 AI 都會變成關鍵的「元件」。掌握關鍵的核心技術，切入全球產業供應鏈，再加上厚實的投資資金，台灣應該會出幾隻獨角獸。

創投公會與股權投資協會也決定提前佈署，在 12 月 3 日舉辦一整天的投資台灣高峰論壇。上午邀請了六家 5G、AI「隱藏版的獨角獸」同台發表，向全國投資界正式推介；下午則邀請產官學研各界專家共議時論。副總統賴清德、國發會主委龔明鑫及證期局局長張振山皆應允出席，並做政策演講。

總統蔡英文在國慶講話中曾提到，台灣要全方位投入供應鏈重組，成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。創投公會與股權投資協會也希望政府活化投資動能，力挺台灣產業維持全球產業供應鏈關鍵地位。敦請國發會將股權投資列為國家政策，推進專案投融資支持再生能源產業，協助我國高科技產業從事國際併購；並支持金管會有關創新板的開設，激勵創投同業從事早期投資，支持台灣新創發展。

創投公會指出，2020 投資台灣高峰論壇，由金融研訓院協辦，活動安排在台北市羅斯福路金融研訓院的菁業堂。