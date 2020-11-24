晶相光前10月每股賺2.44元 賺贏去年全年

晶相光 (3530-TW) 今 (24) 日公布 10 月自結，稅後純益 0.42 億元，年增 110%，每股稅後純益 0.54 元，累計前 10 月稅後純益 1.49 億元，年增 26.27%，每股稅後純益 2.44 元；受惠消費型安防產品需求強勁，晶相光前 10 月賺贏去年全年 2.01 元。

晶相光 10 月營收已連三個月改寫新高，達 4.21 億元，月增 4.9%，年增 102%，累計前 10 月營收 24.89 億元，年增 36.4%。

今年由於疫情帶動，居家辦公、遠距教學趨勢興起，晶相光去年布局的消費型安防產品快速成長，包括 USB CAM、IP CAM、TV CAM 及筆電內嵌式攝影鏡頭，推升今年營收顯著提升。

展望明年，晶相光認為，消費型安防產品除 TV CAM 受惠華為將攝影鏡頭搭載進電視機，加上居家視訊會議趨勢確立，其他品牌廠將跟進，明年可望高度成長，其餘如 USB CAM、筆電內嵌式攝影鏡頭明年年中之後，需求將恢復常態。

晶相光明年將提升產品等級，從過往中低階跨入中高階市場，布局 200-800 萬畫素全系列產品，預計最快明年第四季進入量產，且因中高階產品獲利表現較佳，有助改善獲利表現。