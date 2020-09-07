中研院攜國際藥廠AZ、雲端大廠AWS 尋台醫療獨角獸公司

中研院國家生技研究園區創服育成中心與國際藥廠阿斯特捷利康 (AZ)，繼去年培育出 8 組生醫新創團隊後，今年再度攜手舉辦「國際生醫智能加速器計畫」，今年更與雲端服務大廠 AWS 合作，醫療領域從醫療生技跨足數位醫療，要在台灣尋找獨角獸醫療新創公司，且可快速上市的醫療解決方案。

台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉指出，AZ 致力於生技研發、醫療臨床研究等，包括腫瘤、心臟、呼吸道等領域具有臨床經驗，而智能加速器相關計畫，也在俄羅斯、中國、印度等國家推動，預期今年加速器推廣下，能尋找許多具有醫療潛力發展團隊，並帶動國際能見度。

AWS 香港暨台灣總經理王定愷表示，此次疫情中，台灣醫療在全球大放異彩，能見度大幅提升，而亞馬遜的雲端服務全球市佔率第一，並有三大特點，包括旗下平台涵蓋 98% 的獨角獸新創公司，包括 uber、airbrb 等；在醫療領域上，有培育出市值逾 20 億美元的新創公司；勇於面對創業失敗的痛點。

王定愷認為，在台灣醫療國際能見度提升，結合 AWS 醫療技術平台服務，有助開拓更多醫療獨角獸公司，並讓生醫加速器未來找到新出海口。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，今年國際生醫智能加速器，跨足數位醫療領域，除希望增強台灣研發量能，並盼培育出具潛能的生醫及數位醫療新創人才與團隊。