卡位爆發期！台灣5G國家隊指數漲幅大勝台股前50大近一成

美國選舉不確定因素消除，加上疫苗研發進展樂觀，外資持續買超台股，台股今 (24) 日一度向萬四關卡挑戰。國泰台灣 5G+ ETF(代號：00881) 經理人蘇鼎宇表示，觀察有「台灣 5G 國家隊」之稱的臺灣 5G + 通訊指數近 3 年漲幅達 66.4%，較台股市值前 50 大的股票表現還勝出近 1 成，此刻若還想介入台股，建議優先布局具成長潛力的 5G 概念股，卡位明年 5G 產業的爆發期。

蘇鼎宇表示，台股近期除了消息面利多外，殖利率較全球主要股市來得高，加上新台幣走強吸引外資進駐，推升台股表現。若進一步看類股表現，此刻若想介入台股，應優先布局具成長潛力的 5G 概念股，因 5G 不只象徵電信、連網等技術升級，影響層面更將擴及一個世代、甚至開創出新時代，產業及投資商機不可言喻。觀察臺灣 5G + 通訊指數近 3 年漲幅達 66.4%，較台股市值前 50 大的股票表現還勝出近 1 成，隨明年 5G 產業進入爆發期，未來表現更值得期待。

5G 無疑是未來十年的大趨勢，但究竟在 5G 大浪潮下，誰才是最大的受惠者？蘇鼎宇指出，真正全球最強的 5G 供應鏈就在台灣，在各國積極啟動 5G 科技競賽下，看好台廠可左右逢源，罕受中、美貿易角力衝擊，近日市場傳出聯發科 5G 晶片出貨大增，主要受惠搶搭明年全球 5G 手機大量換機潮，尤其大陸非蘋品牌幾乎都是該台廠客戶，其挾高性價比優勢，獲得陸系客戶大量採用，推升出貨量也將拉近與美國晶片大廠高通的市占率。

展望未來，根據 Ericsson 調查資料，全球 5G 手機出貨量未來兩年將翻逾 2 倍，由 2020 年預估 2.25 億支手機，至 2022 年將攀升至 7.25 億支。換言之，5G 話題雖看似炒熱一陣子了，但事實上商機才剛點燃，建議鎖定台灣 5G 科技 ETF，如今天開始募集的國泰台灣 5G+ ETF，透過 ETF 一次布局 30 檔 5G 潛力股，尤其 12 月是台股各月份上漲機率最高的月份，正報酬機率高達 8 成，此時進場買台股，投資勝率高，更是抓住明年 5G 大爆發的絕佳時機。