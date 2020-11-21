這10檔恐被清出！高盛：共同基金不得不為特斯拉騰出位子

高盛表示，由於特斯拉 (TSLA-US) 將加入 S&P 500 指數，一些共同基金將不得不增持特斯拉股票以跟上基準回報，因此特斯拉股票需求上升，超越 S&P 500 指數基金必須購買的量。

同時，如同任何具有相對固定資產的股票投資組合一樣，購買特斯拉股票的基金也必須要出售一些股票以騰出空間。

由於特斯拉將於 12 月 21 日納入 S&P 500 指數，所以這些指數基金也將把特斯拉股票加入投資組合。週一這消息公布後，就引起本週特斯拉股票的搶購狂熱，交易者想趕在指數基金下手之前買進，盼著在 12 月 21 日接近時以更高的價格拋售出去，因此本週特斯拉股票上漲約 20%，週四更以每股 508 美元刷下 52 週新高紀錄。

高盛投資組合策略研究小組週五報告指出，在追踪的 189 檔投資於大型資本股的共同基金中，有 157 檔在第四季開始時並未持有特斯拉股票。

有一點很重要：特斯拉是一家擁有大量資本的股票，是全球市值最大的車廠，按市值計算將成為 S&P 500 前十大股票。

一些基金不持有特斯拉股票的原因之一：先前非屬 S&P 指數一部分的特斯拉，其股票表現不會影響這些基金使用的基準，也因此這些基金沒必要持有這樣一檔高漲、高價值的股票。

對於活躍的共同基金經理人來說，趕上基準就是每日首要之務，因此管理那些不在基準中的股票就是額外的麻煩事，能省就省。

高盛估計， 如果那些大型共同基金購買特斯拉的基準權重以及指數基金將購買的股票，那麼特斯拉的股票需求約達 80 億美元。

特斯拉股票通常一天交易價值超過 200 億美元，因此 80 億美元不算太大，尤其是與需購買數百億美元的被動指數基金相比。儘管如此，這還是比特斯拉多頭和激進交易者未來幾週嘗試套利的股票需求量更多。

高盛還列出同樣這些基金「最過度持有」的 10 檔股票清單 (相對於基準權重)：

Visa (V-US)

Mastercard (MA-US)

Citigroup (C-US)

Adobe (ADBE-US)

Medtronic (MDT-US)

AIG (AIG-US)

TE Connectivity (TEL-US)

Charles Schwab (SCHW-US)

Comcast (CMCSA-US)

Lowe’s (LOW-US)

賣掉這 10 檔可能讓經理人有一小筆資金好在未來幾週買進特斯拉。

在大多數情況下，指數重組帶來的任何預期影響都是暫時的，但特斯拉可能是例外，因為特斯拉的起伏通常比大多數劇烈，意味著任何影響交易的事件都會使潛在賺或虧的金額變得非常巨大。