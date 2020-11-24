晶片業2021年將立馬回彈！美光大漲 登上20年最高收盤價

在獲得 2 家分析師調升目標價後，美光科技 (MU-US) 週一股價大漲，站上 52 週新高紀錄，且收盤價創下 20 多年來最高水準。

美光科技 (MU-US) 週一收在 64.18 美元，創下 2000 年 9 月 20 日以降最高收盤價 (當日為 66 美元)，漲幅 4.53%。

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 週一在報告中提到，雖然 12 月底止的第四季數據中心資本支出明顯暫停，但他預期新的一年該支出就會立刻回升。

Rakesh 稱，他的分析團隊確定，臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 明年第一季可能會在數據中心上增加花費，這將推動 10% 至 15% 的反彈，而英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US) 和美光將受益。

美光公司出售大量用於雲端和超大規模數據中心的記憶體，Rakesh 將其目標價自 56 美元提高至 70 美元。

德意志銀行分析師 Sidney Ho 週日報告指出，防疫封鎖狀態解除後帶動的全球復甦將有利美光。來自數據中心、5G 智慧手機、電玩遊戲的需求將加速，使美光受益，因此將其目標價自 60 美元提高至 70 美元。

Ho 提到，智慧手機需求強勁，有利於製作 DRAM 的美光，同時繪圖顯卡和新電玩主機、數據中心 app 和加密貨幣等的需求也在在照亮美光前景。由於疫情期間，記憶體供應量幾乎沒有成長，外界一直擔心明年下半年可能出現短缺。

他預期明年第一季價格將穩定下來，第二季就可能上漲。

快閃記憶體 (常用於手機儲存) 的前景較為複雜，Ho 提到，他擔心中國農曆新年後的庫存調整，但仍有大量庫存供應 OEM 廠，消費者端對 SSD 的需求已經穩定下來，但供應鏈仍有充足的庫存，所以明年上半年價格可能走軟。

英特爾近期表示正在出售快閃記憶體業務。

美光今年迄今股價上漲 15%，但不及同期費半指數 39% 漲幅。