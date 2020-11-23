英利-KY搭電動車成長趨勢 股價重返百元俱樂部

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 第三季獲利優於預期，在中國車市復甦態勢下，以及持續出貨電動車，未來二年電動車營收占比將隨客戶電動車款增加而成長，今 (23) 日盤中攻上漲停，睽違逾 1 年再度重回百元俱樂部。

由於中國車市已見築底復甦跡象，且目前處在傳統銷售旺季，市場庫存水位仍在健康水準，提高車廠生產意願，有利英利維持正常出貨水準。

法人估，下半年以來中國車市買氣持續升溫，將使全年車市總銷量有望達 2490 萬台，年減 3.3%，減幅較 2019 年收斂，而在疫情未再發生大規模爆發且美中關係未進一步惡化的前提下，預期中國經濟可維持穩定並推升 2021 年汽車銷售量成長至 2650 萬台，年增 6%。

另一方面，隨著電動車款推出並放量，英利預估，電動車產品的營收比重將從目前僅 4% 至明年可達 12%，長期可受惠電動車商機。

法人指出，電動車的每車貢獻營收一般略高於燃油車，未來仍有其它車廠可能向英利購買電動車用零件，有利推升英利的毛利表現，整體來看，在燃油車往電動車轉型的過程中，英利將可持續受惠。

英利前三季稅後純益 2.6 億元，年減約 46%，每股純益 (EPS)2.2 元，其中，第三季每股純益達 1.75 元，創 6 個季度以來高點，反映逐漸走出疫情陰霾，法人預估，由於英利 11、12 月迎來客戶年底拉貨潮，營收可望逐月成長，第四季合併營收有望上看 62 億元、每股純益上看 2 元。

展望明年，法人認為，在基期偏低、德系和豪車品牌市占率持續提升、電動車相關產品放量等因素下，預估英利全年每股純益有望達 7.7 元。