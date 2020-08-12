〈中信金法說〉新加坡分行頻踩雷 祭三招強化貸後控管

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行線上法說會，中國信託銀行新加坡分行今 (2020) 年初再踩石油巨擘興隆授信地雷，由於近年該分行頻頻踩雷，財務最高主管暨發言人邱雅玲指出，過去一些授信貸放時點都依行內程序執行，當時營運狀況沒有問題，是貸放之後因為疫情或市場變化造成，未來將以三招強化「貸後控管」。

邱雅玲表示，各國疫情還在發展中，中信金無論子行或分行營運不免受到影響，尤其各國央行紛紛降息，也使得海外利差、放款動能都受到影響，今年最大的備抵呆帳提列案就是新加坡石油商興隆案，總曝險 9000 萬美元 (折合新台幣 27 億元)，3 月先提存 25%、5 月再提 25%，6 月把剩下 50% 提足。

除新加坡以外，還有日本東京之星、東南亞等零星個案，若排除興隆案此較大個案，中信銀行的備抵呆帳水準還是維持在歷史平均水準 20bp 授信成本損失左右。

其餘海外各據點狀況，中國因為疫情恢復比較快，分行和租賃營運獲利都有成長。越南則受惠台商在中美貿易戰之後的營運基地遷移，抓到此機會點，越南據點的放款、獲利都有成長；印度也維持成長。

正因新加坡案，讓中信銀行今年資產品質比過去嚴重，經過內部檢討，將加強對授信與風險控管的措施，過去一些授信貸放時點都有依照行內程序執行，客戶的營運狀況在貸放時都沒有問題，問題是貸放之後因為疫情或市場變化，而出現經營問題，因此中信金未來放款還將特別強化「貸後控管」。

邱雅玲進一步指出，興隆案就是因為油價大跌，加上疫情影響使得跨國旅遊減少，航空業對石油需求減少，且興隆集團對衍生性商品操作有一些損失，銀行信貸對其緊縮，導致其流動性產生問題，才會有這筆呆帳的發生，以此例子來看，更顯得貸後控管非常重要。

邱雅玲表示，中信未來針對貸後控管將有三招，一、擴大預警指標更全面，除了原有客戶財務資訊、資金調度情形、還會新增法律變化、天災、客戶是否有異常存放款等，進行線上警示，加以關注。二、海外分子行當地有授信通報效率和層級都會提升，事件發生當天就完成通報建檔，且通報層級要回到總行。三、開設線上個案研究課程，就幾個大型個案做實際案例探討，把經驗分享給相關單位同仁，避免類似案例再度發生。