美股盤後〉喬治亞州認證拜登勝川普 道瓊尾盤急殺週線吞黑

週五 (20 日) 全美多州重啟防疫限制，美財政部中止部分紓困措施引發市場拋售潮，尾盤時段美股拋售加速，波音和 Salesforce 領跌，道瓊收黑逾 200 點。標普和道瓊本週跌幅均不到 1%，那指週漲 0.2%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5,701 萬例，死亡數突破 136 萬例。美國累計確診超過 1,171 萬例，累計死亡數超過 25.2 萬。

美國週四通報 18.7 萬例新增確診，死亡人數創五月以來最高，加州週四發布了一項有限的居家防疫禁令，晚上 10 點至凌晨 5 點之間停止非必要的工作和聚會。與此同時，CDC 建議美國人不要在感恩節期間旅行。

疫情升溫之際，美國財長梅努欽週四宣布那些成效不彰的紓困措施按原計劃於 12 月 31 日年底終止，並要求 Fed 歸還剩餘資金，Fed 與美國商會對此表達失望，美國商會還質疑梅努欽是為了削弱新的拜登政府。

梅努欽週五稱，市場應感到欣慰，因為財政部和 Fed 還有足夠的彈藥持續支持經濟，否認這是針對拜登新政府的舉動。

美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 已於週四恢復新一輪紓困談判。

美國大選方面，川普法律訴訟接連碰壁，週四川普撤銷密西根州的法律訴訟後，喬治亞州州務卿 Brad Raffensperger 週五正式認證拜登擊敗川普，贏得該州的 16 張選舉人票。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 219.75 點，或 0.75%，收 29,263.48 點。

標普 500 指數下跌 24.33 點，或 0.68%，收 3,557.54 點。

那斯達克指數下跌 49.74 點，或 0.42%，收 11,854.97 點。

費城半導體指數下跌 14.72 點，或 0.57%，收 2,555.50 點。

標普以金融股和工業股領跌。(圖片：FINVIZ)

科技五大天王全黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.10%；臉書 (FB-US) 下跌 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.57%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.96%。

道瓊 30 檔成分股一片血海。波音 (BA-US) 和 salesforce (CRM-US) 下跌逾 2.5%；Visa (V-US) 下跌 1.78%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.37%。

費半成分股多收低。AMD (AMD-US) 下跌 1.05%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.50%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.02%；美光 (MU-US) 下跌 0.70%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

焦點個股消息

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 週五宣布，他們將獲得該機構的緊急使用授權，該過程預計將需要數週時間，兩家公司週五股價分別收紅 1.30% 和 9.63%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.93%，終止連續三個交易日漲勢。TradingAnalysis.com 創始人 Todd Gordon 認為，特斯拉漲勢尚未結束，儘管股價看來很昂貴，但市場正在為特斯拉爆炸性增長定價。

特斯拉對手電動卡車製造商尼古拉上漲 0.57%。Loop Capital 的分析師給予公司「買入」評級，認為該公司擁有對許多合作夥伴都具有吸引力的智慧財產權。

世衛 (WHO) 不建議以瑞德西韋治療新冠住院患者，吉利德 (GILD-US) 下跌 0.86%。

華爾街分析

景順資產配置研究負責人 Paul Jackson，市場試圖對短期負面因素、疫苗利多消息之間取得平衡。

Adams Funds 首席執行長 Mark Stoeckle 表示，股價估值過高之際，我確實認為我們這裡需要喘口氣。

QMA 總經理 John Praveen 表示，聯準會與財政部之間公開爭論對市場而言不是一個好兆頭，這為市場信心蒙上了陰影。

摩根大通經濟學家在一份報告中寫道，與疫情相關的限制可能讓 2021 年第一季經濟呈負成長。

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O'Reilly 說，目前，美國經濟仍需要刺激計畫以克服困難。